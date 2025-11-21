Ваш будущий электромобиль сможет зарядить батареи всего за три минуты

Современные электромобили имеют впечатляющую скорость восстановления энергии, однако инженеры южнокорейского автогиганта Hyundai считают эти показатели недостаточными для массового перехода водителей на "зеленый" транспорт. Компания определила временной порог, который должен стать новым золотым стандартом и окончательно нивелировать разницу между визитом на заправку и подключением к зарядке.

Реально ли сравнять скорости зарядки и заправки бензином?

Сегодня модели Hyundai, такие как IONIQ 5 и IONIQ 6, построены на платформе E-GMP, считаются одними из лидеров рынка по скорости восстановления запаса хода. Благодаря 800-вольтовой архитектуре они способны зарядиться от 10% до 80% примерно за 18 минут при использовании терминалов мощностью 350 киловатт. Хотя этот показатель является выдающимся для текущей индустрии, в компании убеждены, что для полного комфорта клиентов этого мало, пишет 24 Канал со ссылкой на Electrek.

Тайрон Джонсон, руководитель технического центра Hyundai Motor Europe, отмечает, что "магическим числом" для потребителей является три минуты. Именно столько времени в среднем тратит водитель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), чтобы наполнить бак горючим.

По словам Джонсона, это вопрос скорее психологии, чем реальной необходимости. Водители проникаются так называемой "тревогой запаса хода" и боятся ситуаций, когда им внезапно придется преодолеть более 320 километров, а времени на долгую остановку не будет. Поэтому конечная цель инженеров – уравнять опыт пользования электрокаром с привычным ритмом эксплуатации бензиновых машин.

Как этого будут достигать?

Для достижения такого амбициозного результата Hyundai инвестировала 200 миллионов евро в новый разработочный центр. Главным вызовом является увеличение скорости зарядки без банального наращивания емкости и размеров батарей. Установка больших аккумуляторов неизбежно приводит к увеличению веса транспортного средства и уменьшению пространства в салоне, что является тупиковым путем развития. Вместо этого инженеры сосредоточились на внедрении технологии зарядки мощностью 400 киловатт.

В лабораторных условиях компания уже тестирует системы, которые позволят не только сократить время пребывания на станции до нескольких минут, но и обеспечить больший запас хода без использования сверхтяжелых батарей. Это позволит Hyundai конкурировать с будущими моделями конкурентов, такими как Lucid Gravity и электрический Porsche Cayenne, которые также нацелены на пиковую мощность в 400 киловатт. Для сравнения, нынешний рекордсмен Porsche Taycan способен принимать ток мощностью до 320 киловатт, пишет Auto Express.

Осталось только ждать

Представители Hyundai также призывают к терпению в развитии инфраструктуры. Автомобильная промышленность имела более века для совершенствования процесса заправки топливом, тогда как электромобильный сегмент столкнулся с требованием предоставить мгновенное решение.

Несмотря на то, что сейчас на станциях с заявленными 350 киловаттами реальная скорость часто ограничивается 250 киловаттами из-за температуры батареи и других факторов, разработчики уверены: эра зарядки за три минуты уже на горизонте.