Ваш майбутній електромобіль зможе зарядити батареї всього за три хвилини

Сучасні електромобілі мають вражаючу швидкість відновлення енергії, проте інженери південнокорейського автогіганта Hyundai вважають ці показники недостатніми для масового переходу водіїв на "зелений" транспорт. Компанія визначила часовий поріг, який має стати новим золотим стандартом галузі та остаточно нівелювати різницю між візитом на традиційну заправку й підключенням до зарядної станції.

Чи реально зрівняти швидкості заряджання й заправки бензином?

Сьогодні моделі Hyundai, такі як IONIQ 5 та IONIQ 6, побудовані на платформі E-GMP, вважаються одними з лідерів ринку за швидкістю відновлення запасу ходу. Завдяки 800-вольтній архітектурі вони здатні зарядитися від 10% до 80% приблизно за 18 хвилин при використанні терміналів потужністю 350 кіловатів. Хоча цей показник є видатним для поточної індустрії, у компанії переконані, що для повного комфорту клієнтів цього замало, пише 24 Канал з посиланням на Electrek.

Тайрон Джонсон, керівник технічного центру Hyundai Motor Europe, зазначає, що "магічним числом" для споживачів є три хвилини. Саме стільки часу в середньому витрачає водій автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), щоб наповнити бак пальним.

За словами Джонсона, це питання скоріше психології, ніж реальної необхідності. Водії переймаються так званою "тривогою запасу ходу" і бояться ситуацій, коли їм раптово доведеться подолати понад 320 кілометрів, а часу на довгу зупинку не буде. Тож кінцева мета інженерів – зрівняти досвід користування електрокаром зі звичним ритмом експлуатації бензинових машин.

Як цього досягатимуть?

Для досягнення такого амбітного результату Hyundai інвестувала 200 мільйонів євро у новий розробницький центр. Головним викликом є збільшення швидкості зарядки без банального нарощування ємності та розмірів батарей. Встановлення більших акумуляторів неминуче призводить до збільшення ваги транспортного засобу та зменшення простору в салоні, що є тупиковим шляхом розвитку. Натомість інженери зосередилися на впровадженні технології зарядки потужністю 400 кіловатів.

У лабораторних умовах компанія вже тестує системи, які дозволять не лише скоротити час перебування на станції до кількох хвилин, але й забезпечити більший запас ходу без використання надважких батарей. Це дозволить Hyundai конкурувати з майбутніми моделями конкурентів, такими як Lucid Gravity та електричний Porsche Cayenne, які також націлені на пікову потужність у 400 кіловатів. Для порівняння, нинішній рекордсмен Porsche Taycan здатний приймати струм потужністю до 320 кіловатів, пише Auto Express.

Лишилося тільки чекати

Представники Hyundai також закликають до терпіння у розбудові інфраструктури. Автомобільна промисловість мала понад століття для вдосконалення процесу заправки пальним, тоді як електромобільний сегмент зіткнувся з вимогою надати миттєве рішення.

Попри те, що зараз на станціях із заявленими 350 кіловатами реальна швидкість часто обмежується 250 кіловатами через температуру батареї та інші фактори, розробники впевнені: ера зарядки за три хвилини вже на горизонті.