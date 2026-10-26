В сети пишут о взрывах бесперебойников для роутера: что делать и как уберечься

Украинка рассказала в соцсети, что у нее дома посреди ночи взорвался бесперебойник для Wi-Fi-роутера. К счастью, ее муж услышал звук и проснулся, поэтому серьезных последствий удалось избежать.

Что произошло

Автор поста отметила, что бесперебойник покупали для ее матери, а дома пользовались такой же моделью. За устройство заплатили 2700 гривен. Из-за ажиотажного спроса выбор был ограничен, а устройств известных брендов в наличии не было, пишет The Bridge.

Сегодня ночью у нас взорвался бесперебойник для роутера. Последствия видите на фото. Хорошо, что муж услышал взрыв и проснулся. Даже страшно представить, что могло бы случиться. Пожалуйста, проверяйте состояние своих ИБП, обращайте внимание на перегрев, вздутие и посторонние запахи,

– пишет автор Виктория.

Фото поврежденного устройства пользовательница опубликовала в Threads.



После взрыва ИБП / Фото @komardinka в Threads



После взрыва ИБП / Фото @komardinka в Threads

В комментариях под постом люди поделились похожими историями. По их словам, аккумуляторы в таких устройствах загорались или взрывались во время зарядки, а иногда повреждали предметы, находившиеся поблизости. В качестве возможных причин пользователи называли дешевые компоненты и недостаточную защиту аккумуляторов.

Почему высокая цена не гарантирует безопасности

Высокая стоимость сама по себе не делает устройство безопасным, ведь сейчас высокая цена может быть скорее признаком высокого спроса, а не качества. Китайские подделки могут хорошо имитировать оригинал снаружи, но скрывать опасности внутри.

Внутри ИБП находятся аккумуляторы, которые накапливают энергию, чтобы роутер работал во время отключений света. То есть, по сути, эти устройства являются павербанками – те же элементы питания на основе тех же технологий. Современные гаджеты и автономные источники питания чаще всего работают на литий-ионных или литий-полимерных элементах, в которых в компактном корпусе накоплено значительное количество энергии. В обоих случаях возгорание может быть следствием перегрева, повреждения, производственного дефекта, короткого замыкания или перезарядки.

ИБП подключается к сети и постоянно заряжается. Роутер тем временем подключается к самому ИБП, а не к розетке. Таким образом, энергия фактически проходит через посредника, поэтому когда пропадает свет, роутер без каких-либо задержек продолжает питаться от батарей.

На какие признаки следует обращать внимание

Заметить опасность можно заранее. Тревожные сигналы – необычный нагрев, вздутие или деформация корпуса, шипение или посторонний запах. Именно поэтому не стоит прятать устройства в труднодоступных местах, где у вас нет визуального обзора, позволяющего заметить проблему. Если вы увидели или почувствовали что-либо из перечисленного, прекратите пользоваться устройством. Когда это будет безопасно, отсоедините его от источника питания.

Аккумуляторные устройства лучше ставить на твердую поверхность, а не на ткань, особенно если она имеет много ворса. Размещайте их подальше от легковоспламеняющихся предметов, оставляйте вокруг свободное пространство для охлаждения.

Что делать, если появился дым или пламя

Главный риск, связанный с аккумуляторами, заключается в возникновении термического разгона – неконтролируемой цепной реакции, во время которой температура внутри аккумулятора мгновенно повышается. Когда внутренняя температура достигает отметки 150–200 градусов Цельсия, катод начинает активно выделять кислород, что подпитывает внутреннее горение без доступа наружного воздуха. Предвестниками опасности являются заметное вздутие корпуса, появление нехарактерного сладковатого или химического запаха, сильный нагрев свыше 45 градусов Цельсия, шипение и треск.

Первые минуты: как правильно тушить и что делать категорически запрещено

Если источник бесперебойного питания или powerbank начинает дымиться или загорается, первоочередной задачей является безопасное обесточивание устройства. Специалисты подчеркивают, что брать горящий или сильно нагретый аккумулятор голыми руками категорически нельзя. Если устройство подключено к розетке, тушить его водой запрещено из-за высокого риска поражения электрическим током. Обычная вода вообще не способна остановить внутреннюю химическую реакцию термического разгона, хотя в случае крупных обесточенных зарядных станций большой объем воды помогает охладить соседние элементы и предотвратить распространение огня.

Для тушения открытого пламени подходят огнетушители порошкового или углекислотного типа. Однако наиболее эффективным средством является специализированный огнетушитель с вермикулитом – природным минералом, выдерживающим температуру свыше 1000 градусов Цельсия. Вермикулит изолирует огонь, быстро охлаждает батарею и предотвращает повторное возгорание. Также хорошо зарекомендовали себя специальные огнетушащие покрывала, которые перекрывают доступ кислорода.

Категорически запрещено прокалывать вздувшиеся аккумуляторы, сдавливать их или пытаться разобрать самостоятельно. Прокол оболочки приводит к немедленному выходу скопившихся газов, взрыву и интенсивному выбросу пламени.

Если вздулся небольшой портативный аккумулятор, его следует осторожно отключить от сети и перенести на негорючую поверхность – например, в металлическое ведро или емкость с песком подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Токсичное облако: почему дым от аккумулятора опаснее огня

При горении литиевых батарей в воздух выделяется целый ряд высокотоксичных соединений, в частности угарный газ, метан, цианистый водород, а также фтористый и хлористый водород. При контакте с влагой в дыхательных путях человека фтористый водород превращается в крайне агрессивную плавиковую кислоту. Кроме того, химические газы от аккумуляторов тяжелее воздуха, поэтому они оседают на пол, а не поднимаются к потолку.

Традиционно, когда речь идет об огне и дыме, люди стараются оставаться на низком уровне у пола, чтобы избежать вдыхания. Однако сделать это во время возгорания литиевой батареи окажется проблематично,

– говорит специалист по оценке рисков Нил Далус.

Поэтому специалисты по пожарной безопасности рекомендуют немедленно эвакуировать всех людей из помещения, закрыть дверь в комнату и вызвать спасателей по номеру 101.

Меры безопасности и правильная утилизация устройств

Чтобы минимизировать риски возгорания дома, эксперты призывают соблюдать четкие правила эксплуатации. Нельзя заряжать портативные зарядные устройства и источники бесперебойного питания на мягких поверхностях – кроватях, диванах или под одеялами, ведь это нарушает отвод тепла. Устройства следует размещать на негорючих основаниях (плитка, бетон, металл) в сухих помещениях с температурой от 10 до 20 градусов Цельсия, вдали от обогревателей и прямых солнечных лучей.

Выбирайте устройства только проверенных производителей, а не дешевые аналоги. Экономия сегодня может обернуться большими затратами впоследствии.

Несмотря на удобство в быту, изношенные или поврежденные портативные зарядные устройства и источники бесперебойного питания категорически запрещено выбрасывать в обычные мусорные баки. Свинец, кадмий и литий из поврежденных элементов могут попасть в грунтовые воды или вызвать пожар в мусоровозе. Неисправные устройства следует сдавать в специализированные пункты приема опасных отходов или в контейнеры в больших сетях магазинов электроники.