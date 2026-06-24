Против правительства США подали иск в связи с запретом игры Claude Fable 5 от Anthropic

Юридический ИИ-стартап Legion обвиняет американское правительство в уничтожении его бизнеса из-за внезапного запрета доступа к новейшей нейросети от Anthropic. Беспрецедентный экспортный контроль лишил разработчиков критически важного инструмента всего через три дня после его выпуска.

Почему Claude Fable 5 стал яблоком раздора?

Claude Fable 5 – это сверхмощная крупная языковая модель от Anthropic. Она работает как виртуальный супермозг: способна мгновенно анализировать гигантские массивы данных и создавать сложные тексты на уровне высококвалифицированного специалиста. Модель стала доступна для общественности 9 июня 2026 года, но уже 12 июня её в спешке отключили, напоминает 24 Канал.

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Anthropic сняла модель добровольно, однако фактически компания подчинилась жесткой директиве Белого дома под угрозой санкций. На отключение разработчикам дали всего 90 минут.

Как блокировка разрушает стартап Legion?

Как сообщает издание Gizmodo со ссылкой на судебные документы, стартап Legion создает ИИ-инструменты для юристов. Их программное обеспечение за считанные минуты готовит иски, ходатайства и другие судебные документы.

Модель Fable 5 была ядром этого продукта. Внезапное отключение нанесло компании "немедленный, непоправимый и экзистенциальный" ущерб, ведь разработчики мгновенно лишились ключевого инструмента.

Ситуацию осложняет то, что часть инженеров Legion являются гражданами Канады и работают из своей страны. Из-за этого они автоматически попали под действие жестких экспортных ограничений США.

Кто скажет, что они не смогут сделать это когда-нибудь в другой раз против другой компании, например, OpenAI?

– возмущается генеральный директор Legion Артур Ротрок.

Почему правительство США пошло на такой шаг?

Точные причины введения экспортного контроля неизвестны. Но вот основные теории:

Во-первых, ходили слухи о критических уязвимостях в системе защиты Fable 5. Этот обход позволял хакерам анализировать кодовую базу и выявлять уязвимости в коде жертв, обходя ограничения компании.

Во-вторых, высказывались предположения, что Китай мог взломать модель и получить доступ к её ресурсам.

В-третьих, СМИ сообщали, что на самом деле причина в том, что модель смогла за очень короткое время взломать чуть ли не все секретные ресурсы вооружённых сил США, которые обычно хорошо защищены от атак. Это якобы напугало правительство, ведь требуется время на улучшение защиты.

Перед Anthropic поставили ультиматум: закрыть доступ к моделям для всех, кто не является гражданином США и находится за пределами США. Поскольку внедрить такую сложную систему верификации за считанные часы было технически невозможно, компания просто полностью отключила Fable 5 для всего мира.

Переговоры с Трампом и предыстория конфликта

Руководство Anthropic сразу же отправилось в Вашингтон на переговоры с министром торговли Говардом Лютником. Сначала администрация Дональда Трампа была недовольна реакцией компании, считая, что разработчики отнеслись к проблеме несерьезно.

Однако уже 19 июня 2026 года Трамп в интервью "The Axios Show" заявил, что больше не считает Anthropic угрозой национальной безопасности, похвалив их за быструю реакцию. В то же время президент не исключил возможность применения Закона об оборонном производстве (Defense Production Act), чтобы заставить частные ИИ-компании работать в интересах государства.

Конфликт между Anthropic и Пентагоном продолжается еще с конца февраля 2026 года. Тогда Министерство обороны США объявило компанию "угрозой национальной безопасности в сфере цепочек поставок". Это произошло после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отказался предоставить военным полный доступ к системам ИИ. Компания настаивала на запрете массовой слежки за гражданами США и использования Claude в полностью автономном оружии. В ответ Трамп запретил всем федеральным ведомствам использовать технологии Anthropic, из-за чего в настоящее время продолжается судебный процесс.

Что ждет отрасль дальше?

Представители Anthropic заявили, что благодарны американской администрации и готовы сотрудничать в целях защиты критически важной инфраструктуры. Белый дом и Министерство торговли США пока не прокомментировали ситуацию.

Этот прецедент ярко демонстрирует новую реальность для технологического бизнеса. Действия правительства США показывают, что регуляторы готовы применять самые жесткие меры контроля. Для стартапов, чей продукт полностью зависит от сторонних нейросетей, это создает огромные риски – их главный инструмент могут заблокировать в любой момент без предупреждения.