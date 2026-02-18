OpenAI создает ИИ помощника будущего: эксперт объяснил, как в этом поможет создатель OpenClaw

Похоже, все уже поняли, что будущее именно за ИИ агентами и OpenAI делает ставку именно на это направление. Компания наняла основателя нашумевшего open source-проекта OpenClaw Питера Штайнбергера в команду Codex. Подход OpenClaw и простота его использования могут существенно изменить представление о том, каким будет "персональный ИИ" для массового пользователя.

OpenAI видит в персональных агентах следующий большой шаг эволюции искусственного интеллекта – от чатов, отвечающих на обычные вопросы, до систем, способных самостоятельно выполнять действия за нас. Компания Сэма Альтмана не желает быть где-то позади конкурентов – она стремится быть в авнгарде и диктовать изменения, отмечает 24 Канал.

То, что OpenAI делает сегодня, формирует то, как мы будем пользоваться чат-ботами уже завтра. Для чего компании понадобился OpenClaw и каким может быть будущий ChatGPT нам рассказал эксперт по искусственному интеллекту Игорь Матрофайло.

Почему OpenAI наняла создателя OpenClaw и кто это вообще такой?

Недавно компания OpenAI объявила о присоединении к своей команде австрийского разработчика Питер Штайнбергер – автора open source-проекта OpenClaw, о чем сообщило издание Financial Times. Он будет работать в команде Codex и сосредоточится на развитии персональных ИИ-агентов, которые могут самостоятельно выполнять действия за пользователя, а не только отвечать на запросы в чате.



Питер Штайнбергер – создатель OpenClaw / Фото Питера Штайнбергера

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил, что Штайнбергер привлечен к работе над "следующим поколением персональных агентов" – направлением, которое компания рассматривает как одну из ключевых составляющих своих будущих продуктов.

Здесь стоит детализировать, что говорится о системах, способных брать на себя повседневные цифровые задачи и действовать в различных средах от имени человека – именно это и есть агентом.

OpenClaw сохранит независимый статус и будет оставаться открытой платформой, тогда как OpenAI планирует поддерживать его развитие и использовать наработки Штайнбергера для построения собственной агентной экосистемы.

Следует также добавить, что Петер Штайнбергер фактически выбирал между OpenAI и Meta. В интервью с подкастером Лексом Фридманом Штайнбергер открыто рассказал о различных возможностях, которые открылись перед ним после неожиданного успеха его проекта.

В конце концов OpenAI удовлетворила все пожелания Штайнбергера и тот принял их предложение, о чем также рассказывало издание Trending Topics.

Что такое OpenClaw?

OpenClaw уже несколько недель не покидает внимание не только экспертов отрасли, но и пользователей в сети. Для специалистов это прежде всего интересен благодаря простоте использования и open source-подхода: платформа позволяет запускать ИИ-агентов локально и интегрировать их с популярными сервисами и мессенджерами, в частности WhatsApp, Slack или iMessage.

Игорь Матрофайло Delivery and Client Success Director в SoftServe, блогер В первую очередь, это агент, и не просто агент, а первый агент в открытом коде. До этого мы видели других агентов AgentPond от OpenAI, CloudCode или Cowork. Это все коммерческие агенты от крупных коммерческих ИИ компаний. OpenClaw – это первый агент, которого любой может поставить на локальную или виртуальную машину и работать с ним.

Игорь объясняет, что ключевое отличие ИИ-агентов от привычных чат-ботов заключается в том, что агент не просто отвечает на вопросы, а выполняет конкретные действия. Если чат – это интерфейс для диалога, то агент является системой, которая может самостоятельно планировать шаги, взаимодействовать с сервисами, собирать данные и действовать от имени пользователя.

Неудивительно, что всего за несколько недель проект стал вирусным – количество активных агентов достигло примерно 1,5 миллиона, однако содержание инфраструктуры обходилось разработчику в десятки тысяч долларов ежемесячно и до сих пор оставалось финансово невыгодным.

Что в нем такого особенного?

Сильная сторона OpenClaw, по словам эксперта, является его нативная интеграция с популярными мессенджерами и рабочими инструментами, такими как WhatsApp, Telegram, Slack или Discord. В результате пользователь может взаимодействовать с агентом в привычном чате: попросить проверить календарь, обработать почту, подготовить материал для сайта или даже опубликовать результат – и все это без написания ни одной строки кода.

Настройка автоматизаций происходит через обычный диалог – текстом или голосом.

Агент самостоятельно создает необходимый код, подключается к сервисам (с согласия пользователя), собирает данные и дальше работает в автономном режиме.

Именно эта простота, по мнению Матрофайла, и сделала OpenClaw вирусным: люди получили инструмент, который позволяет строить сложные автоматизации без технического бэкграунда.

Игорь Матрофайло Delivery and Client Success Director в SoftServe, блогер Агент попросит, скорее всего, ключи к вашим сервисам (какой-то доступ к данным, чтобы иметь информацию) и это будет выполнять задачу. И прекрасная вещь, которая требуется для того, чтобы настроить эти действия, эти автоматизации, выполнения каких-то действий, это все происходит голосом или текстом в чате. То есть не нужно писать ни одной ленты кода. Агент сам внутри, под капотом, пишет код, выполняет его, настраивает, конфигурирует, собирает данные. И все может дальше в вам удобный вид запаковать и сказать "Все, я готов выполнять твои задачи".

В перспективе, считает Игорь, такой подход может стать новым стандартом взаимодействия с цифровыми системами – когда персональный агент постоянно работает в фоновом режиме и берет на себя рутинные рабочие и бытовые задачи.

Вот как это уже работает на практике

В качестве примера, эксперт рассказал историю, когда одна из пользовательниц – учительница биологии – подключила ИИ-агента к своему 3D-принтеру и учебной платформе, с которой работает школа.

Она общается с агентом голосом или через чат и может просто попросить его напечатать нужные учебные материалы. При этом агент самостоятельно проверяет расписание и темы уроков: например, если на неделю запланировано изучение анатомии человека, система определяет, какие именно модели нужны, и запускает печать соответствующих 3D-объектов дома.

Важно, что для этого пользователю не пришлось писать код или вручную настраивать сложные сценарии. Вся логика – от анализа учебного плана до управления оборудованием – формируется во время обычного диалога с агентом.

Именно такие примеры, отмечает Матрофайло, демонстрируют потенциал ИИ-агентов как универсальных помощников, способных сочетать цифровые сервисы с физическими устройствами и снимать с человека рутину без технического барьера входа.

Как агентный подход может изменить ChatGPT

По мнению Игоря, появление OpenClaw в контуре OpenAI не означает радикальной трансформации ChatGPT "здесь и сейчас", однако открывает несколько возможных сценариев развития продукта.

ChatGPT уже является флагманским сервисом компании, поэтому OpenAI может либо постепенно интегрировать агентную функциональность непосредственно в него, или же запустить отдельный продукт вроде автономного ChatGPT-агента.

Матрофайло предполагает, что в такой модели ChatGPT прежде всего останется интерфейсом для общения, привычной точкой входа для пользователей. Зато "под капотом" будет работать агент, который будет выполнять действия: взаимодействовать с календарями, почтой, файлами или внешними сервисами.

При этом сам агент может быть доступен не только через веб-интерфейс ChatGPT, но и через мессенджеры вроде Telegram, Slack или Discord – в зависимости от того, какой формат взаимодействия выберет пользователь.

Ключевое отличие будущего подхода, по словам эксперта, – упрощенный пользовательский опыт. Если сегодня агентные системы часто требуют технических настроек, то OpenAI, вероятно, сделает акцент на облачной инфраструктуре и минимальном пороге входа: пользователь просто объясняет, что нужно сделать, а система сама решает, как это реализовать.

В то же время Игорь отмечает, что пока говорится только о возможных сценариях. OpenAI уже демонстрирует новые модели и развивает Codex-направление, что может стать основой для первых агентных интеграций – прежде всего в сфере инженерной и разработочной работы.

Каким именно будет финальный продукт и станет ли ChatGPT "лицом" персонального агента, покажет время, однако общий вектор развития – от чатов к агентам – уже выглядит очевидным.

Каким будет искусственный интеллект будущего?

Искусственный интеллект постепенно выходит за пределы формата "умного собеседника" и переходит в роль полноценного исполнителя, а это изменит все. Агентный ИИ – это не о том, чтобы получить лучший ответ в чате, а о делегировании действий: планирование, выполнение, контроль и взаимодействие с другими сервисами без постоянного участия человека.

В такой модели меняется и само взаимодействие пользователя с технологиями. Вместо десятков приложений, настроек и ручных сценариев человек формулирует намерение – голосом или текстом – а персональный агент сам решает, как его реализовать.

Интерфейс становится второстепенным, а на первый план выходит доверие к системе, ее безопасность и способность работать автономно, но предсказуемо.