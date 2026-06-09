США хотят перекрыть лазейку Китая к ИИ-чипам через TSMC

Соединенные Штаты продолжают ужесточать ограничения на доступ Китая к передовым технологиям искусственного интеллекта. Теперь внимание Вашингтона сместилось не только на поставки готовых процессоров, но и на сам процесс их производства.

Об этом сообщает Reuters.

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Двое американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий – Джим Бэнкс и Энди Ким – обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом усилить экспортные ограничения для контрактных производителей полупроводников. Прежде всего речь идет о тайваньской компании TSMC, которая является крупнейшим в мире производителем микросхем на заказ.

Инициатива появилась после того, как администрация Трампа в конце мая взялась закрывать потенциальную лазейку, которая могла позволять китайским компаниям получать современные ИИ-чипы через свои дочерние структуры за пределами Китая. Проблема возникла еще в прошлом году после решения не применять часть правил, введенных администрацией Джо Байдена для контроля за глобальным доступом к американским полупроводниковым технологиям.

На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности США (BIS), которое контролирует выполнение экспортного законодательства, уточнило: дочерние компании китайских корпораций в третьих странах, в частности в Малайзии, должны получать специальные лицензии для приобретения передовых американских чипов.

Как могут перекрыть лазейки?

Бывший сотрудник Государственного департамента США Крис Макгвайр ранее предупреждал о еще одной потенциальной лазейке. По его словам, китайские компании могут использовать подставные или аффилированные структуры для заказа специализированных процессоров непосредственно на производственных мощностях контрактных производителей, таких как TSMC.

В отличие от компаний вроде Nvidia, которые продают готовые процессоры, контрактные фабрики занимаются изготовлением чипов по проектам заказчиков. Именно поэтому американские законодатели опасаются, что через такой механизм китайские компании смогут получать доступ к высокопроизводительным вычислительным решениям даже в условиях действующих санкций.

В письме к руководителю BIS Джеффри Кесслеру сенаторы призвали ведомство отдельно урегулировать вопрос заказа специализированных микросхем дочерними структурами китайских компаний.

Если этот пробел останется нерешенным, он существенно подорвет все другие ограничения, которые Соединенные Штаты ввели для сдерживания доступа Китая к передовым вычислительным мощностям,

– написали Джим Бэнкс и Энди Ким.

Они также отметили, что экспортный контроль не может эффективно защищать национальную безопасность США и конкурентоспособность американской промышленности, если его можно обойти через заказ производства на самых современных фабриках мира.

Технологическое противостояние между США и Китаем

Ситуация стала очередным эпизодом масштабной борьбы между Вашингтоном и Пекином за контроль над критически важными технологиями. В последние годы США регулярно расширяют ограничения на поставки в Китай высокопроизводительных процессоров, оборудования для производства микросхем и других компонентов, необходимых для развития искусственного интеллекта и суперкомпьютеров.

Особое внимание американские власти уделяют именно ИИ-чипам, поскольку они лежат в основе современных систем искусственного интеллекта, больших языковых моделей и других передовых вычислительных платформ.