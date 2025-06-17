Действительно ли технологии ИИ заберут половину рабочих мест у людей

Искусственный интеллект (ИИ) вызывает все большее беспокойство среди работников. Все больше CEO мировых компаний прогнозируют, что ИИ может заменить значительную часть офисных работников в США, особенно в административных и технических сферах. Есть ли основания для таких опасений, или это лишь преувеличение?

Мир технологий стремительно меняется, и искусственный интеллект становится одной из главных тем обсуждений в бизнес-среде. Руководители ведущих компаний, таких как Ford, Amazon и JPMorgan Chase, открыто говорят о влиянии ИИ на рынок труда. Их прогнозы вызывают тревогу, ведь речь идет о возможном сокращении рабочих мест на десятки процентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Прогнозы CEO: ИИ как угроза для офисных работников

Вопрос о том, как ИИ повлияет на занятость, уже не является гипотетическим. Руководители крупных корпораций все чаще высказывают мнение, что технологии заменят значительную часть рабочих мест, особенно в офисном секторе.

Джим Фарли, CEO Ford Motor Company, заявил, что ИИ может заменить "буквально половину всех офисных работников в США". Он отметил, что многие люди в этой сфере останутся позади из-за быстрого развития технологий.

Энди Джесси, CEO Amazon, в своем внутреннем меморандуме предупредил сотрудников о сокращении корпоративного штата в ближайшие годы из-за внедрения генеративного ИИ. По его словам, технологии автоматизируют рутинные задачи, что уменьшит потребность в определенных ролях.

Марианна Лейк, руководитель потребительского подразделения JPMorgan Chase, сообщила инвесторам, что банк планирует сократить штат на 10% в сферах операций и обслуживания счетов благодаря ИИ. Она добавила, что это консервативная оценка, и сокращения могут быть больше.

Такие заявления вызывают беспокойство, ведь речь идет не только об отдельных компаниях, а о целых отраслях, которые могут подвергнуться трансформациям. От финансов до технологий, от автомобилестроения до розничной торговли – ИИ проникает везде, обещая повышение эффективности, но одновременно ставя под угрозу рабочие места.

Подтверждаются ли прогнозы данными?

Несмотря на громкие заявления, текущая ситуация на рынке труда выглядит менее драматично. Согласно последнему отчёту Бюро статистики труда США за июнь 2025 года, экономика добавила 147 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 4.2% до 4.1%. Основной прирост произошел в государственном секторе, здравоохранении и сфере услуг.

Однако есть и тревожные сигналы. Долговременная безработица (более 6 месяцев) выросла со 190 тысяч до 1,6 миллиона человек, а доля людей, которые не могут найти работу в течение 15 недель и более, достигла 38,3% – уровня, которого не было со времен пандемии.

Эти данные свидетельствуют, что проблемы на рынке труда существуют, но они не обязательно связаны с ИИ. Экономические исследователи Джеффри Фанк и Гэри Смит отмечают, что доходы от внедрения больших языковых моделей (LLM) значительно ниже обещаний технологической индустрии. То, что подается как автоматизация через ИИ, часто является комбинацией сокращений ради экономии, аутсорсинга и насыщения рынка труда.

Что это означает для нас?

Прогнозы CEO о массовых сокращениях из-за ИИ могут казаться преувеличенными, но они отражают реальную тенденцию – компании активно ищут способы повысить эффективность с помощью технологий. В то же время текущие данные демонстрируют, что рынок труда пока держится, хотя и с определенными проблемами. Для работников это означает необходимость адаптироваться, осваивать новые навыки и быть готовыми к изменениям.