Как искусственный интеллект и спутники меняют подход к борьбе с лесными пожарами в Европе

Лесные пожары все чаще охватывают разные уголки мира, а традиционных методов борьбы с ними уже недостаточно. Новые технологии позволяют обнаруживать угрозу значительно раньше, однако даже они пока не способны полностью заменить людей.

Европа переживает очередной сезон масштабных лесных пожаров. По данным Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS, по состоянию на конец июля 2026 года огонь уничтожил более 434 тысяч гектаров территории, было зафиксировано свыше 1400 очагов возгорания, а в атмосферу попало почти 18 миллионов тонн углекислого газа. На этом фоне все большее значение приобретают технологии раннего обнаружения пожаров, которые позволяют выиграть самое ценное – время. Об этом пишет DW.

Как новые технологии помогают опережать огонь?

Именно скорость сегодня считается главным фактором успешного тушения. Небольшое возгорание, вызванное окурком или искрой от костра, за считанные минуты может превратиться в масштабную катастрофу. Поэтому современные системы все больше полагаются не только на людей, но и на спутники, камеры с искусственным интеллектом и алгоритмы прогнозирования.

Одним из самых известных примеров стала немецкая компания OroraTech, о которой рассказывает Deutsche Welle. Стартап из Мюнхена использует собственную группировку тепловизионных спутников, способных обнаруживать очаги возгорания даже ночью и сквозь густой дым. Это стало возможным благодаря инфракрасным датчикам, фиксирующим малейшие температурные различия.

По словам соучредителя компании Томаса Грюблера, традиционные спутники NASA и Европейского космического агентства обычно фотографируют одну и ту же местность только в определенное время суток. Однако большинство пожаров начинается уже после обеда. Именно этот промежуток и призваны покрыть собственные спутники OroraTech.

"Мы делаем эти данные пригодными для практического использования", – объясняет Томас Грюблер. По его словам, компания не просто выявляет тепловые аномалии, а объединяет информацию со своих спутников, NASA, Европейского космического агентства и других источников, после чего алгоритмы искусственного интеллекта формируют прогноз развития пожара, оценивают потенциальные последствия и передают экстренным службам рекомендации буквально за несколько минут.

Компания утверждает, что уже сегодня эксплуатирует крупнейшую в мире группировку тепловизионных спутников среди частных операторов. К 2028 году она планирует достичь такого уровня покрытия, чтобы любая точка Земли сканировалась каждые 15 минут.

Искусственный интеллект вместо людей на пожарных вышках

Как сообщает BBC, во французском регионе Жиронда, который этим летом особенно пострадал от пожаров, человеческих наблюдателей почти полностью заменили автоматизированные камеры с искусственным интеллектом. Если раньше за лесами следили люди на специальных башнях, то теперь эту работу выполняют алгоритмы.

Пожарный с 24-летним стажем Гийом Милле отмечает, что самое большое изменение последних лет произошло именно в сфере обнаружения пожаров.

"Камера с искусственным интеллектом почти безошибочно отличает дым от пыли, поднимаемой трактором в поле", – говорит он.

Такие системы способны обнаруживать возгорания на расстоянии до 20 километров, а количество ложных срабатываний существенно сократилось.

Французский стартап FireTracking пошел еще дальше. Как объясняет его генеральный директор Жан-Симон Шодье, после обнаружения пожара система мгновенно отправляет уведомление спасателям. Они видят видео с 40-кратным увеличением, точные координаты очага возгорания, расположение ближайших зданий, а также прогноз распространения огня с учетом погоды, влажности и направления ветра.

По словам Шодье, только за последние дни система семь раз обнаружила пожары примерно на 15 минут раньше, чем о них сообщили очевидцы.

"Если дать пожарным хотя бы 15 минут, это может стать разницей между катастрофой и пожаром, который охватит всего два–три гектара", – подчеркивает он.

В то же время он приводит простую аналогию: "Через минуту пожар можно потушить стаканом воды. Через две минуты понадобится автоцистерна. Через три – уже придется поднимать в воздух самолет Canadair".

Почему технологии пока не могут заменить пожарных?

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, эксперты отмечают: он помогает находить пожары, но не ликвидирует их.

Во Франции уже испытывают солнечные дроны в рамках программы Condor, которые могут автономно патрулировать большие территории. В Испании тестируют систему SenForFire, которая обнаруживает газы, выделяющиеся еще до появления открытого пламени. Другие компании работают над тяжелыми беспилотниками, способными перевозить более одной тонны воды или автоматически сбрасывать огнетушащие вещества.

Впрочем, даже такие решения имеют ограничения. По словам Гийома Милле, ни одна современная технология пока не способна заменить людей, которые непосредственно прокладывают пожарные рукава и локализуют пламя.

Даже самолет Canadair, который за один вылет может сбросить 6000 литров воды, лишь ослабляет интенсивность огня. Окончательно ликвидируют пожар спасатели на земле.

Как Европа перестраивает систему реагирования?

Параллельно Европейский Союз расширяет собственную систему реагирования на масштабные пожары. Как сообщает Euronews, ключевыми элементами стали Механизм гражданской защиты ЕС, резерв rescEU, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ERCC, а также спутниковые системы Copernicus и EFFIS.

В сезоне 2026 года Еврокомиссия привела в готовность 22 пожарных самолета, пять вертолетов, 777 пожарных из 14 стран и 21 специализированную команду. Кроме того, на Кипре открыли новый логистический хаб для оперативной переброски авиации.

Однако эксперты предупреждают, что одних самолетов и техники уже недостаточно. Лесовод Европейского лесного института Александр Гельд подчеркивает, что климатические изменения лишь усугубляют проблему, но не являются ее единственной причиной. Не менее важными остаются методы управления лесами, заброшенные сельскохозяйственные угодья и распространение монокультур сосны и эвкалипта, которые делают ландшафты более уязвимыми к огню.

Именно поэтому Еврокомиссия все больше смещает акцент с ликвидации последствий на профилактику. В то же время специалисты признают, что этот переход требует многолетних инвестиций и координации между странами.

В итоге современные технологии уже меняют подход к борьбе с лесными пожарами. Спутники, искусственный интеллект, беспилотники и цифровые карты позволяют выявлять угрозу значительно быстрее, прогнозировать ее развитие и эффективнее координировать действия спасателей. Однако решающим фактором пока остаются люди. Именно пожарные, а не алгоритмы, ставят окончательную точку в борьбе с огнем.