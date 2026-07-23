Илон Маск анонсировал ШИ-экранизацию "Одиссеи": Grok снимет полный фильм до конца 2026 года

Илон Маск заявил, что Grok Imagine к концу 2026 года якобы создаст собственную полнометражную "Одиссею" Гомера с помощью искусственного интеллекта. Анонс появился на фоне громкого старта одноименного фильма Кристофера Нолана, который уже собрал сотни миллионов долларов в прокате. Вместе с заявлением Маск опубликовал короткое видео, созданное с помощью ИИ, со сценой с Одиссеем и Калипсо.

После успешного старта "Одиссеи" Кристофера Нолана миллиардер Илон Маск объявил о создании собственной версии той же истории, но уже без традиционной кинопроизводственной команды. Как пишет The Guardian, бизнесмен заявил, что платформа Grok Imagine к концу 2026 года создаст полнометражную экранизацию с помощью искусственного интеллекта.

Искусственноинтеллектуальная "Одисея"

По словам Маска, будущий фильм будет "исторически достоверным" и максимально соответствовать оригинальному произведению. Судя по этим словам, весь этот замысел возник не из-за желания продемонстрировать возможности Grok Imagine, а из-за того, что Маску не понравились изменения, которые команда Нолана внесла в канон – темнокожая Елена Троянская в исполнении Люпиты Нионго, Синон в исполнении трансгендерного актера Эллиота Пейджа, Афина в исполнении Зендеи и т. д. Ранее Илон Маск неоднократно критиковал версию Нолана из-за выбора актеров.

Вместе с постом в X он репостнул видео продолжительностью около трех минут, автор которого утверждает, что ролик полностью сгенерирован Grok Imagine. В нем показана сцена встречи Одиссея с нимфой Калипсо.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN – Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Анонс прозвучал на фоне большого интереса к новой экранизации Кристофера Нолана, которая уже успела стать событием в мировом прокате. Именно это, похоже, и усилило контраст между традиционным большим кино и попыткой технологической альтернативы.

Также Маск заявлял, что Нолан "хочет получить награды" и "потерял принципы". В мае Лупита Нионго ответила на упреки по поводу кастинга. Она сказала, что актерский состав отражает современный мир, а критику она не собирается оправдывать, ведь она будет существовать независимо от ее реакции.

Сам Кристофер Нолан, со своей стороны, заявил, что подобные споры являются обычной частью работы над большими фильмами. По его словам, дискуссии до премьеры не имеют большого значения, поскольку люди еще не видели сам фильм.

Что известно об "Одиссее" Нолана?

Новая "Одиссея" – это экранизация одноименной поэмы Гомера, в центре которой – путешествие Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон и Том Холланд, а также Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Люпита Нионго и Зендея.

Бюджет фильма составляет 250 миллионов долларов. Критики называли экранизацию "потрясающим достижением", "триумфальной и зрелищной эпопеей" и отмечали масштаб постановки.

Сам же Нолан ранее скептически оценивал перспективы использования искусственного интеллекта в кино. По его мнению, идея полной замены людей и творчества искусственным интеллектом не имеет никакого смысла.

Он отмечал, что еще не видел технологии, которую так активно поддерживали бы инвесторы и технологические компании, но в то же время столь прохладно воспринимала бы широкая аудитория.