На что он надеется: Маск подает в суд на бренды, которые не несут ему свои рекламные бюджеты

Свобода выбора? Нет, не слышали. Ведь Илон Маск считает, что компании, которые больше не хотят платить ему деньги за рекламу в соцсети X, должны отвечать перед судом. И нет, речь идет не о том, что кто-то не оплатил уже показанную рекламу. Миллиардер планирует подать иск, чтобы достичь цели, о которой пока мало что известно. Вот некоторые детали, которые удалось узнать американским журналистам.

Илон Маск vs рекламодатели

Отношения Илона Маска с рекламодателями в течение последнего года лучше всего можно описать как "враждебные", но теперь генеральный директор X объявил о новом уровне противостояния: он хочет привлечь их к ответственности за неуплату денег, которая в свою очередь привела к падению доходов платформы, которую неоднократно ловили на размещении рекламных объявлений рядом с неонацистскими, антисемитскими и дискриминационными публикациями, что брендам крайне не нравится.

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После того как Маск приобрел Twitter, масса рекламодателей просто покинула сайт. Новый глава компании не придумал ничего другого, кроме как публично послать их на три буквы прямо со сцены зала, где присутствовали некоторые из бывших партнеров. Потеряв миллионы долларов прибыли, Илон продолжал утверждать, что ему "все равно" и это никак не повлияет на соцсеть, хотя параллельно делал противоположные заявления, в которых говорил, что компания может обанкротиться. Новая генеральный директор Линда Яккарино тем временем делала все возможное, чтобы вернуть рекламодателей или найти новых.

Новый отчет Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам правосудия дал Илону Маску новое оружие, которое, по его мнению, поможет ему в юридической битве против беглых брендов. Так, странная новая тактика имеет определенную юридическую поддержку благодаря решению Комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам правосудия. Это решение касается деятельности Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), усилий Всемирной федерации рекламодателей и Всемирного экономического форума, которые направлены на уменьшение количества "вредного контента на цифровых медиаплатформах".

Никто не хочет, чтобы его бренд появлялся рядом с языком ненависти в социальных сетях, поэтому GARM пытается уменьшить вероятность того, что это произойдет. Как это делают? Например, путем "приостановления оплаты за рекламу до тех пор, пока платформы не сделают буквально что-либо в отношении языка ненависти и дезинформации". Однако такой подход не понравился Комитету по вопросам правосудия, потому что он назвал его "попыткой контролировать общение в интернете".

В отчете приводится пример реакции GARM на то, что Spotify, который является членом GARM, разместил на своей платформе подкаст Джо Рогана несмотря на его противоречивые взгляды на вакцинацию против Covid-19. Поскольку GARM пытается минимизировать дезинформацию, группа, очевидно, донесла эту противоречивость до Spotify. Этот шаг Комитет называет "попыткой оказать давление на Spotify, чтобы заставить его цензурировать Джо Рогана из-за его взглядов".

Однако GARM ставит своей целью препятствовать навязыванию вредного контента уязвимой аудитории, поэтому, конечно же, вряд ли согласится с решением Комитета. GARM может влиять на положение вещей очень опосредованно, лишь поощряя (но не заставляя) компании-члены, такие как GM, Mastercard и Nike, отказываться от расходов на рекламу там, где политика компании допускает язык вражды. Но так или иначе, это влияние все равно является цензурой в глазах Палаты представителей, и именно это обеспечило Маску правовую основу для будущего иска.

О своем намерении подать иск Маск сообщил в твиттере, конечно же, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ознакомившись с доказательствами, выявленными сегодня Конгрессом, X не имеет другого выбора, кроме как подать иск против виновников и соучастников рекламного бойкота. Будем надеяться, что некоторые штаты рассмотрят возможность уголовного преследования,

– написал Илон Маск.

Неясно, на какие результаты он надеется и как будет их достигать. Но судиться из-за того, что кто-то не хочет тратить деньги на той или иной платформе, может быть безнадежным делом.