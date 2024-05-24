Илон Маск говорит, что будущий ИИ заберет вашу работу, но вы все равно будете богаты

Искусственный интеллект пугает многих людей, и одно из первых, о чем они говорят, это неизбежная потеря работы, поскольку машины работают круглосуточно, не устают, не нуждаются в перерывах и отпусках. Так что работодателям гораздо выгоднее "нанять" компьютер, чем беспокоиться о благополучии человека. Но Илон Маск успокаивает: все не так плохо.

Будущее в видении Маска

Илон Маск присоединился к конференции Viva Technology Conference в Париже. Один из слушателей спросил, не заменит ли ИИ однажды самого Маска и стоит ли беспокоиться о том, что автоматизация рабочих мест оставит всех без работы. Глава многочисленных компаний ответил в своем привычном стиле, вспомнив научную фантастику и вымышленные миры.

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При благоприятном сценарии, вероятно, никто из нас не будет иметь работы. Но в этом благоприятном сценарии будет общий высокий доход, а не общий базовый доход. Не будет недостатка товаров и услуг,

– сказал миллиардер.

Проще говоря, Маск считает "наиболее вероятным" сценарием тот, в котором люди вообще не работают, переложив все свои обязанности на машины, а сами взамен живут в достатке благодаря безусловному доходу, то есть выплатам, которые предоставляет государство просто так, без каких-либо условий. В этом есть определенный смысл, ведь ИИ сможет создавать больше и быстрее, а значит наполнять бюджеты лучше, чем живые люди-работники, обеспечивая больше денег для таких безусловных выплат.

Но в этом будущем, где деньги и работа не являются проблемой, Маск описал экзистенциальные проблемы, где людям не хватает цели: "Если компьютер и роботы могут делать все лучше вас, то имеет ли смысл ваша жизнь? Это действительно будет вопросом в доброкачественном сценарии", – добавил Маск. Таким образом он намекает, что людям просто нечем будет себя занять и к чему стремиться.

В краткосрочной перспективе ИИ угрожает рабочим местам для людей с низким и средним уровнем дохода. Это не означает, что ИИ уже может выполнять работу так же хорошо, как человек, но некоторые руководители хотели бы, чтобы он попробовал. Как сообщается, Duolingo уволила нескольких переводчиков, поскольку компания перешла на использование искусственного интеллекта. Nvidia сотрудничает с компанией, которая разрабатывает виртуальных медсестер с искусственным интеллектом, работа которых стоит всего 9 долларов в час. И это лишь две компании из тысяч, если не миллионов, тех, кто рассматривает варианты привлечения ИИ на замену людям.

Маск уточнил, что эта его "наиболее вероятная" версия реальности основана на серии книг "Культура" (Culture), написанных шотландским писателем-фантастом Иеном Бэнксом. В книгах описывается социалистическое общество, в котором гуманоидный вид и агенты искусственного интеллекта живут в относительной гармонии, создавая "постдефицитную" экономику.

Он закончил свой ответ, сказав, что его самый большой страх - это искусственный интеллект. Глава X, xAI, Tesla, и SpaceX описал беспокойство относительно ИИ от OpenAI, Google и Meta, заявив, что они "не ищут правду максимально", имея в виду, что они являются политкорректными. Маск, который не так давно подписал письмо с требованием приостановить развитие ИИ ради общего блага, теперь и сам присоединился к стремительной гонке ИИ со своим чат-ботом Grok. Он считает собственный стартап единственной ИИ-компанией, которая спасет человечество от всех остальных.