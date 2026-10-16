Илон Маск заявил, что за последний год примерно шесть раз переживал то, что назвал "психозом от искусственного интеллекта". Между тем в Кремниевой долине это выражение превращается в мем, хотя затронутые им проблемы вызывают серьезные вопросы.

Илон Маск заявил, что переживал состояния, которые назвал "AI psychosis" или "cyber psychosis". Сначала он описал свой опыт как "небольшой киберпсихоз", но затем уточнил: "Возможно, на самом деле довольно сильный". Об этом пишет Sciencetimes.

Что Илон Маск рассказал о психозе от ИИ?

Маск также сказал, что в течение предыдущего года сталкивался с тем, что назвал "психозом от ИИ или SI", примерно полдюжины раз. Аббревиатуру SI он связал с понятием "суперинтеллект" – искусственного интеллекта, который потенциально может превзойти человеческие интеллектуальные способности во многих сферах.

Как сообщает ScienceTimes, во время беседы Маск упомянул свою реакцию на музыку, созданную искусственным интеллектом, и возможность того, что алгоритмы способны демонстрировать "хороший вкус". Это поднимает более широкий вопрос о том, насколько убедительными могут быть результаты работы ИИ и способны ли они вызывать у людей эмоциональный отклик, подобный реакции на человеческое творчество.

В то же время высказывания Маска были его личным описанием пережитого, а не подтвержденным медицинским диагнозом. Сам термин "психоз от ИИ" не является официальным названием отдельного психического расстройства.

Что означает "психоз от искусственного интеллекта"?

Этим неформальным выражением описывают ситуации, в которых взаимодействие с чат-ботами может усиливать ложные убеждения, способствовать путанице между вымышленным и реальным или усугублять уже существующие психологические трудности.

Однако под одним термином могут объединяться очень разные явления. Для одних это шутливое обозначение чрезмерного увлечения технологиями, для других – описание тревожных случаев, когда человек начинает чрезмерно доверять ответам чат-бота или воспринимать их как подтверждение собственных убеждений.

Важно различать эти ситуации. Интерес к искусственному интеллекту, эмоциональная привязанность к чат-боту или необычные взгляды сами по себе не означают, что у человека есть психическое расстройство. Для оценки состояния нужен более широкий контекст, а не только факт активного использования ИИ.

Искусственный интеллект формирует ответы на основе закономерностей в обучающих данных и контекста разговора. Он может объяснять сложные темы, помогать с поиском информации и поддерживать диалог. Однако убедительная формулировка не гарантирует достоверности ответа.

Если человек неоднократно обсуждает с чат-ботом определенную идею, система может непреднамеренно подкреплять его предположения. Вместо того чтобы поставить их под сомнение, алгоритм может предложить дополнительные объяснения, которые будут создавать впечатление, будто первоначальная мысль подтверждается.

Особого внимания требуют ситуации, когда человек уже испытывает психологические трудности или имеет проблемы с критической оценкой информации. Постоянное общение с чат-ботом может превратиться в поиск подтверждения собственных выводов вместо проверки альтернативных объяснений.

В то же время нет оснований утверждать, что обычное общение с чат-ботом автоматически вызывает психоз. Влияние таких взаимодействий зависит от многих факторов, а связь между использованием ИИ и психическим здоровьем требует дальнейших исследований.

Поскольку "психоз от ИИ" не имеет стандартизированного клинического определения, под этим термином могут подразумевать как чрезмерную эмоциональную зависимость от технологий, так и серьезные психологические переживания. Поэтому этот термин нельзя использовать в качестве самостоятельного инструмента для диагностики.

Убедительные ответы чат-ботов также не заменяют профессиональной оценки психического состояния. Специалист должен учитывать симптомы, личные обстоятельства и влияние переживаний на повседневную жизнь человека.

Если разговоры с искусственным интеллектом вызывают тревогу, растерянность или ощущение потери связи с реальностью, стоит сделать перерыв, обсудить ситуацию с близкими и, при необходимости, обратиться к специалисту по психическому здоровью. Важно также проверять ответы ИИ по надежным источникам и не воспринимать чат-бота как замену профессиональной помощи.

Почему в Кремниевой долине "психоз от ИИ" стал трендом?

Несмотря на серьезный контекст, в технологической среде это выражение все чаще используют как провокационную шутку. Оно стало способом описать интенсивное увлечение искусственным интеллектом, а иногда – иронизировать над людьми, которые с восторгом обсуждают его возможности.

По данным ScienceTimes, на одном из технологических мероприятий в мае участники скандировали: "Раз, два, три – ПСИХОЗ ОТ ИИ!" Этот эпизод демонстрирует, как термин, связанный с потенциальными проблемами психического здоровья, превращается в элемент технологической культуры.

Венчурный инвестор Марк Андриссен использовал выражение "AI Psychosis As A Service" – то есть "психоз от ИИ как услуга". А генеральный директор Y Combinator Гарри Тан также шутил о собственном "киберпсихозе".

Технический директор Palantir Шьям Санкар, со своей стороны, употребил выражение "массовый психоз", критикуя оптимизм некоторых исследователей искусственного интеллекта относительно возможности вылечить рак с помощью новых технологий. Эти примеры показывают, что термин используется с разными целями. Для одних он стал способом выразить восторг по поводу ИИ, для других – критикой чрезмерного оптимизма в отношении технологий. Однако популярность этого выражения и шутки вокруг него не доказывают ни существования отдельного медицинского диагноза, ни распространенности соответствующего состояния среди пользователей.