Илон Маск запускает XChat, но у экспертов есть много вопросов к его безопасности

Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера XChat, который должен заменить старую систему обмена сообщениями в соцсети X, но заявления о безопасности этого сервиса вызывают сомнения у специалистов из-за противоречивых формулировок относительно шифрования. Что же не так с XChat?

Обещанная безопасность и непонятная криптография

Илон Маск объявил о запуске XChat – нового инструмента для обмена сообщениями на платформе X, который включает функции исчезающих сообщений, передачи различных типов файлов, а также видео- и аудиозвонки. По словам миллиардера, сервис создан с нуля на языке программирования Rust и использует "шифрование в стиле биткоина", а также "совершенно новую архитектуру", сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Впрочем, что именно означает термин "шифрование в стиле биткоина" остается непонятным. Биткоин не является шифрованным в классическом смысле: система базируется на криптографии с открытым ключом и цифровых подписях, но все транзакции в сети публичные. Это прямо противоречит идее частного обмена сообщениями, где конфиденциальность является ключевой. Поэтому эксперты сомневаются, или Маск ошибся в терминах, или использует их как маркетинговую риторику. Некоторые предполагают, что имелся в виду просто современный подход к криптографии, а не буквальное сходство с протоколами биткоина.

Старые обещания и новые ограничения

Функции XChat пока что доступны лишь небольшой группе пользователей в рамках бета-тестирования, но Маск пообещал, что уже на этой неделе сервис откроют для всех, если не возникнет проблем с масштабированием. В компании также подтвердили, что новый инструмент полностью заменит существующую систему прямого обмена сообщениями, которую накануне запуска XChat перестали поддерживать в зашифрованном режиме.

Идея создать безопасный мессенджер на платформе X не нова – ранее Маск уже пытался реализовать функцию зашифрованных сообщений. Однако та функция была ограничена – доступна только подписчикам X Premium, стоила 8 долларов в месяц и не обеспечивала сквозного шифрования. На этот раз, по словам Маска, сервис станет по-настоящему защищенным.

Однако и здесь возникают сомнения. Рекламная страница XChat обещает сквозное шифрование и "самую современную конфиденциальность", но точные технические детали остаются нераскрытыми. По мнению экспертов, пока Маск не предоставит конкретных протоколов безопасности, XChat не может считаться серьезным конкурентом таким платформам, как Signal или iMessage.

Политика безопасности Маска под вопросом

Критики обращают внимание и на более широкий контекст: с момента прихода Маска к руководству X платформа постепенно ограничивала доступ к базовым средствам защиты. В частности, двухфакторная аутентификация через SMS стала доступной только для платных пользователей, а бесплатные аккаунты ограничили в возможности отправлять сообщения под предлогом борьбы со спамом.

Кроме того, X неоднократно подвергался критике за чрезмерное сотрудничество с правительствами, выполняя большинство официальных запросов на получение данных. Эти действия вызывают сомнения относительно реального уровня конфиденциальности новых инструментов обмена сообщениями, в частности XChat.

Все это ставит под вопрос не только техническую реализацию шифрования, но и общую философию безопасности на платформе X. Пока что запуск XChat скорее порождает больше вопросов, чем дает ответов.