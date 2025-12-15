Женщина нашла незнакомца в багажнике беспилотного такси Waymo
- В Лос-Анджелесе женщина обнаружила незнакомца в багажнике беспилотного такси Waymo, когда вызвала его для своей дочери.
- Waymo заявила, что обеспечение безопасности является приоритетом и внедряет изменения, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
В Лос-Анджелесе женщина во время поездки на беспилотном автомобиле Waymo обнаружила постороннего мужчину в багажнике. Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в соцсетях и привлекло внимание компании.
Инцидент произошел в понедельник вблизи парка Макартура в Лос-Анджелесе. По словам женщины, она вызвала беспилотное авто Waymo для своей дочери. Когда машина приехала, пассажиры заметили мужчину, который находился в багажнике. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на abc7.
Как посторонний человек оказался в беспилотном авто?
На видео, которое собрало тысячи просмотров, женщина обращается к незнакомцу с вопросом, почему он находится в багажнике. В ответ мужчина объясняет, что пытается разобраться в ситуации и что автомобиль не позволяет ему выйти.
По предварительной информации, мужчина залез в Waymo после завершения предыдущей поездки. Один из пассажиров оставил багажник открытым во время высадки, чем и воспользовался посторонний.
Как пишет Futurism, в компании заявили, что безопасность пассажиров является приоритетом, а этот случай назвали неприемлемым. Представитель Waymo сообщил, что команда поддержки помогла пассажирке во время инцидента, и она подтвердила, что с ней все в порядке. Также в компании отметили, что уже внедряют изменения, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Как роботакси тестирует Uber?
Uber запускает роботакси в Далласе в сотрудничестве с Avride. Сервис будет работать в центре города и будет доступен в форматах UberX, Comfort и Comfort Electric по обычной цене. Пока поездки будет сопровождать водитель-наблюдатель, а компания готовится к масштабированию и полностью автономному режиму.
Несмотря на запуск роботизированных автомобилей, Uber не переходит сразу к беспилотной модели. На начальном этапе в машинах Avride будет присутствовать водитель-наблюдатель, который будет контролировать поездку. Компания не называет даты, когда тестовый режим изменится на полностью автономный.