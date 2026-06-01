Хакеры взломали архивный аккаунт Барака Обамы в Instagram времен его президентства

Социальные сети снова стали полем для неожиданных киберинцидентов. На этот раз в центре внимания оказался официальный архивный аккаунт бывшего президента США. Необычная активность на странице с миллионами подписчиков заставила технических специалистов Meta принять срочные меры безопасности.

Кто стоит за атакой на цифровое наследие 44-го президента США?

Киберпреступники получили доступ к официальному аккаунту Белого дома периода президентства Барака Обамы в Instagram. Инцидент обнаружили в воскресенье, когда на странице @obamawhitehouse начали появляться странные публикации и истории, не имевшие никакого отношения к официальной деятельности бывшей администрации. Об этом пишет издание TMZ.

Смотрите также Российский хакер взломал Google Gemini, чтобы ограбить криптокошельки

Злоумышленники использовали платформу для распространения провокационного контента. Наиболее резонансным стало сообщение с изображением, которое создали с помощью искусственного интеллекта. Картинку сопровождала подпись о том, что Белый дом якобы находится под контролем шиитов.

Кроме вмешательства в основную ленту, хакеры также успели опубликовать серию новых Instagram-историй. Несмотря на то, что аккаунт является архивным и не обновлялся длительное время, он до сих пор имеет значительную аудиторию – более 2,4 миллиона подписчиков, что обеспечило быстрое распространение информации о взломе среди пользователей сети.

Важное уточнение

Важно различать эту учетную запись и личную страницу Барака Обамы. Бывший президент ведет отдельный персональный аккаунт под ником @barackobama, который насчитывает около 42,2 миллиона подписчиков. Эта страница осталась в безопасности и не подверглась никаким атакам.

Объектом интереса хакеров стал именно государственный цифровой архив, который отражает восемь лет работы администрации Обамы.

Почему архивная страница стала уязвимой?

Аккаунт @obamawhitehouse фактически находился в состоянии законсервированного архива в течение последних девяти лет. Последняя легитимная публикация на этой странице датирована 20 января 2017 года – днем, когда состоялась инаугурация Дональда Трампа. С тех пор страница функционировала как своеобразный цифровой музей, где хранились официальные фотографии и отчеты о работе команды 44-го президента.

Однако именно такие "замороженные" учетные записи часто становятся целями для кибератак, поскольку к ним могут выдвигать менее строгие требования по регулярной проверке безопасности или обновлению паролей.

Смотрите также Россия пришла в Bluesky: хакеры похитили сотни аккаунтов, чтобы распространять антиукраинскую пропаганду

Meta среагировала очень быстро

Компания Meta, которая владеет социальной сетью Instagram, оперативно вмешалась в ситуацию. Технические специалисты платформы смогли восстановить контроль над страницей и удалить весь несанкционированный контент, включая созданное искусственным интеллектом изображения и опубликованные истории.

Учетная запись уже защищена, а весь контент, опубликованный хакерами, удален,

– прокомментировал представитель компании Meta.

Сейчас расследование инцидента продолжается. Представители Meta пока не раскрыли деталей того, каким именно образом хакеры смогли обойти систему безопасности и получить доступ к паролям официального представительства Белого дома.

Также остается неизвестным, кто именно стоит за этой атакой и имели ли злоумышленники политическую цель, или просто пытались привлечь внимание с помощью громкого имени.

О чем это нам говорит

Этот случай в очередной раз поднимает вопрос о защите цифрового наследия государственных деятелей. Архивные аккаунты содержат огромные массивы исторических данных, и их компрометация может привести к распространению дезинформации или манипуляций общественным мнением.

Несмотря на быструю реакцию Meta, сам факт того, что злоумышленники смогли использовать имя бывшего президента для трансляции сомнительных лозунгов, указывает на необходимость пересмотра протоколов безопасности для официальных государственных страниц, даже если они официально считаются неактивными.