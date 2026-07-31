31 июля, 14:53
Сервисы Meta испытывают сбои: инстаграм, Facebook и Threads с трудом открываются
31 июля Meta столкнулась с серьезным сбоем, который наблюдается и в Украине. Это коснулось трех основных социальных сетей компании.
Что известно о сбое
В настоящее время может быть недоступен контент, не загружаются ленты, отсутствуют аватары и фото в диалогах, как заметил 24 Канал. При этом сама переписка между пользователями пока работает.
Причины сбоя неизвестны. Компания Meta пока не комментировала ситуацию и вряд ли будет, поскольку обычно такие события длятся недолго и не получают комментариев.
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