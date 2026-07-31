Техно Интернет Сервіси Meta переживають збій: Instagram, Facebook і Threads заледве відкриваються
31 июля, 14:53
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Сервисы Meta испытывают сбои: инстаграм, Facebook и Threads с трудом открываются

Александр Гайдамашко

31 июля Meta столкнулась с серьезным сбоем, который наблюдается и в Украине. Это коснулось трех основных социальных сетей компании.

Что известно о сбое

В настоящее время может быть недоступен контент, не загружаются ленты, отсутствуют аватары и фото в диалогах, как заметил 24 Канал. При этом сама переписка между пользователями пока работает.

Причины сбоя неизвестны. Компания Meta пока не комментировала ситуацию и вряд ли будет, поскольку обычно такие события длятся недолго и не получают комментариев.

Новость пополняется…

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