День, когда сеть разделилась: Instagram обновил свой логотип и вызвал бурные дискуссии в интернете

Instagram впервые за последние десять лет решился изменить свой знаменитый текстовый логотип. Руководство платформы представило обновленный дизайн как современный и лаконичный, однако в сети его уже успели окрестить "дизайнерской оплошностью" и продуктом искусственного интеллекта.

Что не так с новым логотипом

Глава Instagram Адам Моссери официально представил новый логотип на своей странице в Threads, пояснил, что предыдущий вариант не менялся целое десятилетие. По его словам, обновление было необходимо для придания приложению более современного вида. Новая надпись пытается сохранить дух оригинального курсива, но делает это в значительно упрощенной и местами странной форме.

Компания планирует постепенно внедрять обновленный стиль по всему миру в течение следующих месяцев. В официальном блоге Meta отметили, что эти изменения помогут бренду развиваться вместе с творческим сообществом платформы.

Критика и "Imtagzam"

Несмотря на надежды разработчиков на положительный отклик, реакция аудитории оказалась крайне неоднозначной.

Больше всего вопросов вызвала буква "r", которая из-за специфического начертания стала больше похожа на "z". Из-за этого многие теперь читают название соцсети как "Instagzam".

В других случаях буквы "n" и "s" читаются как единая "m", поскольку они переходят одна в другую, словно сливаясь в одну букву.

Эксперты и пользователи также обратили внимание на странное сочетание рукописных букв с печатными элементами. В частности, специалисты сравнили новый логотип с низкокачественным контентом, создаваемым нейросетями. Дизайн выглядит так, будто машина пыталась скопировать человеческий почерк, но не поняла, как правильно соединять буквы между собой. Особенно это заметно в отсутствующей связке букв "t" и "a", а также в "недоразвитом" хвосте буквы "g".



Пользователь Threads назвал новый логотип "уродливым". Руководитель компании это увидел и отреагировал / Скриншот 24 Канала

Флешмоб уже стартовал

Интересно, что смена логотипа уже начинает становиться мемом. Некоторые компании в соцсетях также начали менять свои логотипы в аналогичном стиле. Например, компания OpenAI на своей странице опубликовала изображение с надписью "ChatGPT". Выбранный шрифт очень похож на тот, который инстаграм использовал для своего логотипа.



OpenAI пошутила по поводу смены логотипа ChatGPT / Скриншот 24 Канала

К этой тенденции присоединилась также компания Qualcomm, производящая процессоры Snapdragon:



Qualcomm также высмеяла логотип / Скриншот 24 Канала

С критикой выступают не только обычные пользователи, но и дизайнеры. Некоторые из них публикуют целые разборы логотипа, указывая на недостатки. Некоторые критики считают, что такой редизайн является формой "корпоративного рейджбейта" – намеренно неудачного решения для привлечения внимания.

Впрочем, большинство склоняется к тому, что это просто неудачная попытка упростить узнаваемый стиль, которая привела к потере идентичности и проблемам с читаемостью текста.

Несмотря на критику, вряд ли компания откажется от новых наработок в ближайшее время.