Instagram добавляет комментарии в самом неожиданном месте

Instagram в последнее время особенно активно взялся модернизировать свой сервис, чтобы успевать за популярностью TikTok и других соцсетей. Мы видели многочисленные новые функции в разделе личных сообщений, в ленте, на главной странице и недавние обновления Stories.

Что это будет

Будущее обновление также будет касаться Stories. Как объявили разработчики, они получат комментарии. До сих пор мы могли отвечать на временные публикации только в личных сообщениях. Новая же функция предлагает более публичный способ для пользователей взаимодействовать с публикациями друзей.

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Если вы оставите комментарий, автор публикации не будет получать его в личные сообщения. Такие сообщения будут оставаться "жить" только в самих Stories.

Комментарии к историям можно включить или выключить для любого отдельного сообщения. Если они включены, комментарии могут видеть все, кто подписан на аккаунт, но оставлять их могут только те, кто на кого автор подписан в ответ.

Комментарии будут исчезать вместе с историями через 24 часа.

Еще одним удобным нововведением будет то, что истории, которые имеют комментарии, будут обозначаться в ленте новостей небольшими кружочками аватаров людей, которые прокомментировали публикацию. Так вы всегда сможете увидеть, под какими публикациями ведется обсуждение.

Люди все еще могут отвечать на Истории с помощью личных сообщений, если пользователь настроил свой аккаунт на получение этих сообщений. Также есть возможность отправить личное сообщение в ответ на комментарий в истории, для этого нужно провести по тексту влево и нажать на соответствующую иконку.

Сейчас функция тестируется среди ограниченного круга пользователей. Компания не говорит, когда собирается предоставить обновление всем.