"По вине третьих лиц": несколько регионов России остались без интернета
- 15 ноября в четырех российских областях пропал проводной интернет от "Ростелекома", компания заявила о повреждении магистрального канала "по вине третьих лиц".
- Однако эксперты обратили внимание на специфический характер сбоя, при котором были доступны сайты из "белого списка".
В субботу, 15 ноября, россияне начали массово жаловаться на сбои в работе домашнего проводного интернета от "Ростелекома". Без доступа к сети остались жители Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.
Кроме того, проблемы возникли с кабельным телевидением. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также "Зимняя поддержка" только началась: в Дии фиксировали сбои
Что известно о проблемах с интернетом в России?
Проводной интернет от "Ростелекома" исчез у жителей четырех российских областей днем 15 ноября. Проблему устранили только поздно вечером, однако на следующий день жалобы продолжились.
Причиной в компании назвали повреждение магистрального канала, к тому же авария произошла якобы "по вине третьих лиц". Позже там уточнили, что ситуация на месте "оказалась более сложной", а восстановление осложняла непогода.
"Особенно чувствительным" сбой оказался для Владимирской области, ведь с середины августа в регионе отключили мобильный интернет, пишут местные СМИ.
Интересно! По данным Digital Report, этот сбой отличался от типичных аварий, поскольку у многих пользователей доступ не исчез полностью. Россияне могли просматривать сайты из так называемого "белого списка" – утвержденного властями перечня. "Характер сбоя, при котором фильтрация трафика работает, а доступ – нет, указывает на более сложные процессы, чем просто обрыв кабеля", – пишут эксперты.
Подобная избирательность, вероятно, является одним из сценариев, предусмотренных законодательством России о "суверенном Рунете". Речь идет об установке на сетях операторов специального оборудования для глубокой фильтрации и маршрутизации трафика. Управляемая Роскомнадзором система предназначена для изоляции от внешних угроз, но также якобы позволяет ограничивать доступ к ресурсам внутри страны.
Что известно о других ограничениях в России?
В России планируют блокировать мобильную связь на 24 часа для граждан, которые возвращаются из-за границы. Такие "меры безопасности" объясняют предотвращением использования сим-карт для управления дронами.
Также недавно Роскомнадзор признал наличие частичных ограничений в работе Telegram и WhatsApp ради "противодействия преступникам", которые якобы используют мессенджеры в своих целях.