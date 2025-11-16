"По вине третьих лиц": несколько регионов России остались без интернета

В субботу, 15 ноября, россияне начали массово жаловаться на сбои в работе домашнего проводного интернета от "Ростелекома". Без доступа к сети остались жители Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

Кроме того, проблемы возникли с кабельным телевидением. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Зимняя поддержка" только началась: в Дии фиксировали сбои

Что известно о проблемах с интернетом в России?

Проводной интернет от "Ростелекома" исчез у жителей четырех российских областей днем 15 ноября. Проблему устранили только поздно вечером, однако на следующий день жалобы продолжились.

Причиной в компании назвали повреждение магистрального канала, к тому же авария произошла якобы "по вине третьих лиц". Позже там уточнили, что ситуация на месте "оказалась более сложной", а восстановление осложняла непогода.

"Особенно чувствительным" сбой оказался для Владимирской области, ведь с середины августа в регионе отключили мобильный интернет, пишут местные СМИ.

Интересно! По данным Digital Report, этот сбой отличался от типичных аварий, поскольку у многих пользователей доступ не исчез полностью. Россияне могли просматривать сайты из так называемого "белого списка" – утвержденного властями перечня. "Характер сбоя, при котором фильтрация трафика работает, а доступ – нет, указывает на более сложные процессы, чем просто обрыв кабеля", – пишут эксперты.

Подобная избирательность, вероятно, является одним из сценариев, предусмотренных законодательством России о "суверенном Рунете". Речь идет об установке на сетях операторов специального оборудования для глубокой фильтрации и маршрутизации трафика. Управляемая Роскомнадзором система предназначена для изоляции от внешних угроз, но также якобы позволяет ограничивать доступ к ресурсам внутри страны.

Что известно о других ограничениях в России?