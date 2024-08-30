Персонал, который работал над космическим кораблем Crew Dragon, сам летит на нем в космос

Мы привыкли к тому, что обычно астронавты, которые летят в космос, и персонал, который готовит их полет, это разные люди. Одни разрабатывают и настраивают космический корабль, другие занимаются подготовкой экипажа, тогда как сам экипаж неустанно тренируется к подъему в невесомость. Но на этот раз все будет иначе.

SpaceX готовится запустить миссию Polaris Dawn, которая станет первым случаем, когда непрофессиональные астронавты – фактически обычные гражданские люди – не просто полетят в космос, но и выйдут за меня корабля.

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Кто это?

Как мы уже говорили ранее, членами экипажа стали Скотт Потит, Джаред Айзекман, Анна Менон и Сара Гиллис. Из них всех только Айзекман уже летал на орбиту. Он профессиональный пилот, как и Скотт Потит, который является отставным военным США с 3200 часами полетов.

Между тем Менон и Гиллис – две инженеры SpaceX, которые никогда не летали сами, но причастны к предыдущим миссиям.

Сара Гиллис обычно руководит подготовкой астронавтов. На ее счету есть несколько миссий в роли тренера, в частности Inspiration4 и миссии Международной космической станции Dragon Demo-2 и Crew-1. Это включает в себя разработку учебной программы для конкретной миссии и проведение тренировок как для NASA, так и для коммерческих астронавтов, которые летают на борту космического корабля Dragon. Гиллис – опытная операторка управления миссией, которая поддерживала операции в режиме реального времени для миссий Dragon по пополнению грузов до и с Международной космической станции как навигационная офицерка, а также как коммуникаторка экипажа для миссий Dragon, осуществляющих полет человека в космос.

обычно руководит подготовкой астронавтов. На ее счету есть несколько миссий в роли тренера, в частности Inspiration4 и миссии Международной космической станции Dragon Demo-2 и Crew-1. Это включает в себя разработку учебной программы для конкретной миссии и проведение тренировок как для NASA, так и для коммерческих астронавтов, которые летают на борту космического корабля Dragon. Гиллис – опытная операторка управления миссией, которая поддерживала операции в режиме реального времени для миссий Dragon по пополнению грузов до и с Международной космической станции как навигационная офицерка, а также как коммуникаторка экипажа для миссий Dragon, осуществляющих полет человека в космос. Анна Менон – еще один ведущий инженер по космическим операциям в SpaceX, где она руководит разработкой операций экипажа и служит в управлении миссией как руководитель миссии и коммуникатор экипажа. Во время своей работы в SpaceX она возглавила внедрение возможностей экипажа Dragon, помогла создать роль оператора коммуникатора экипажа и разработала критические оперативные реакции на чрезвычайные ситуации транспортного средства, такие как пожар или разгерметизация кабины. Анна Менон руководила миссией во время нескольких полетов Dragon, таких, как Demo-2, Crew-1, CRS-22, CRS-23, Crew-3, Crew-4 и Axiom-1.

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Дата старта их экипажа пока неизвестна. После двух попыток полет был снова отложен.