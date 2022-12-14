Apple выпустила новую версию iOS с огромным количеством обновлений

Долгожданное обновление операционной системы для iPhone начинает поступать на смартфоны пользователей. Одним из самых заметных обновлений стало использование сквозного шифрования.

24 канал собрал самые интересные новые функции и улучшения в iOS 16.2. Здесь и обновление в iMessage, и улучшение для Always-on Display, и новые виджеты. Кроме того, компания произвела оптимизацию операционной системы.

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Что нового в iOS 16.2

Виджет с отображением данных сна на экране блокировки.

Два виджета "Лекарства" на экране блокировки.

Новости в приложении "Погода".

Freeform — новое общее рабочее пространство для iPhone, iPad и Mac. Универсальное бесконечное полотно можно использовать для записей, шеринга файлов, прикрепления заметок, создания эскизов и зарисовок.

Протокол Matter для работы с устройствами умного дома от разных производителей.

В iMessage теперь можно искать контент по его содержанию при помощи значка @.

Возможность отключить обои и уведомления на Always-on Display.

Изменение отображения уведомлений в шторке "Центр уведомлений".

Исправления лагов анимации в iPhone 14 Pro.

Исправление выхода из камеры на экран блокировки.

В линейке iPhone 14 оптимизирована функция обнаружения ДТП.

Game Center теперь поддерживает многопользовательские игры с собеседниками прямо во время звонка FaceTime.

Функция "Пение" в Apple Music. Полностью настраиваемая вокальная партия позволит петь дуэтом с исполнителем или сольно, а также комбинировать оба варианта. Тексты песен точно сопоставляются с ритмом, чтобы подпевать было легче.

Новый тип обновлений "по воздуху" — быстрые патчи безопасности iOS Security Response, которые распространяются отдельно от "номерных" версий iOS.

Расширенное шифрование данных iCloud. Теперь сквозным шифрованием защищены резервные копии устройств и сообщений iMessage, файлы в iCloud Drive, заметки, фото, напоминания, голосовые заметки, закладки Safari, быстрые команды Siri и данные Wallet.

Помимо этого, Apple исправила несколько уязвимостей, подробности которых компания не сообщает.

Есть и плохие новости. Помимо новых функций и правок, iOS 16.2 приносит два ограничения. Во-первых, таймер включения видимости AirDrop "для всех" теперь ограничен 10 минутами. Во-вторых, владельцы недавно купленных iPhone не могут включить новые функции шифрования iCloud. Смартфон сообщает пользователям, что эта функция станет доступна не раньше чем через несколько месяцев. Возможно, это только баг.