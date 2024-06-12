На каких устройствах Apple появится iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia

В ходе WWDC 2024 компания Apple представила устройства, которые будут совместимы с ее новейшими операционными системами: iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia. Эти обновления содержат множество новых функций и улучшений и будут доступны на широком спектре существующих устройств.

iOS 18

Для пользователей iPhone список совместимых устройств с iOS 18 остается практически неизменным по сравнению с прошлогодней iOS 17, за исключением iPhone 8 и iPhone X, которые не получат обновления, отмечает Техно 24.

А тем временем Вы можете испытать iOS 18 и iPadOS 18 уже сегодня: вот как это сделать

iOS 18 будет поддерживаться на следующих устройствах:

iPhone XR

iPhone XS и XS Max

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

iPadOS 18

Обновление iPadOS 18 будет доступно для следующих моделей iPad:

iPad (7-го поколения и новее)

iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad mini (5-го поколения и новее)

Все 11-дюймовые модели iPad Pro

12,9-дюймовый iPad Pro (3-го поколения и новее)

Исключением является iPad 6-го поколения, который получил обновление iPadOS 17, но не будет обновлен до iPadOS 18. Это устройство, оснащено чипом Apple A10 и 2 ГБ оперативной памяти, не достигает порога в 3 ГБ оперативной памяти, который имеет iPad 7-го поколения, что также использует чип A10, но с дополнительным гигабайтом памяти.

macOS 15 Sequoia

Линейки настольных компьютеров и ноутбуков Apple также получат обновление с macOS 15 Sequoia. Следующие модели Mac будут совместимы с новой операционной системой:

iMac (2019 года выпуска и новее)

Mac Studio (2022 и новее)

Mac mini (2018 года выпуска и новее)

Mac Pro (2019 года выпуска и новее)

iMac Pro (2017)

MacBook Air (2020 и позже)

MacBook Pro (2018 и новее)

Эти обновления имеют целью улучшить работу пользователей на широком спектре устройств, гарантируя, что даже старые модели смогут воспользоваться новыми функциями и улучшениями. Однако некоторые расширенные функции будут доступны только в новейшем оборудовании.

Кто получит искусственный интеллект и расширенные функции

Новая система искусственного интеллекта Apple Intelligence, будет поддерживаться только на новейших устройствах. Для iPhone это означает, что только iPhone 15 Pro, оснащен процессором A17 Pro, будет поддерживать Apple Intelligence, за исключением стандартного iPhone 15 и всех предыдущих моделей.

Узнайте больше Что такое Apple Intelligence и какие функции для нас готовит компания

Что касается iPad, то Apple Intelligence будет доступна только на моделях iPad Air и iPad Pro с чипами M1 или более новыми. Специфические функции, требующие более нового оборудования, включают улучшение рукописного ввода Smart Script, для которого нужен iPad с чипом A14 или более новой версии. Для iPhone транскрипция в реальном времени, отслеживание движения глаз и голосовые клавиши будут доступны только на iPhone 12 и более новых моделях.