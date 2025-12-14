Что нового умеет ваш iPhone после обновления до iOS 26․2

Компания Apple открыла доступ к загрузке операционной системы iOS 26.2 – второго значительного обновления платформы, презентованной в сентябре. Новая версия прошивки доступна для владельцев смартфонов, начиная с линейки iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Апдейт приносит расширенные настройки персонализации, усиленные меры безопасности при передаче данных и ряд функциональных изменений в системных программах, рассказывает 24 Канал.

Какие изменения и инструменты получили пользователи iPhone?

В обновленной операционной системе разработчики уделили внимание как визуальной составляющей, так и функциональности. Со всеми подробными изменениями можно ознакомиться на специальном сайте Apple.

В iOS 26.2 появилась расширенная поддержка нового стиля интерфейса Liquid Glass, что позволяет пользователям самостоятельно регулировать прозрачность часов на заблокированном экране.

Также существенно доработали систему напоминаний: теперь можно активировать звуковой сигнал в установленное время, использовать функцию отложения уведомлений (snooze) и отслеживать события через Live Activity.

Значительным нововведением в сфере безопасности стала система "Коды AirDrop". Она вводит дополнительную проверку при обмене файлами с неизвестными контактами: для успешной передачи отправитель должен ввести код, который высвечивается на экране получателя, объясняет MacRumors.

Обновление принесло и региональные особенности.

В США заработала усовершенствованная система оповещений о чрезвычайных ситуациях (например, наводнения), которая добавляет к сообщению карту опасных районов и ссылки на инструкции по безопасности.

Для пользователей из ЕС стала доступной функция синхронного перевода Live Translation через наушники AirPods.

В Японии открыт доступ к альтернативным магазинам приложений и сторонних голосовых ассистентов.

Мультимедийная часть системы также претерпела изменения.

В Apple Music список "Любимые песни" переместили в блок "Лучшие подборки" на главной странице, а тексты загруженных треков теперь отображаются даже без доступа к интернету.

В приложении подкастов навигация стала проще благодаря автоматической генерации разделов. Кроме того, если в выпуске упоминаются другие подкасты, ссылки на них появляются прямо в проигрывателе или транскрипте.

Геймеры оценят новые фильтры в библиотеке игр, которые позволяют сортировать контент по жанрам и размеру файлов. Также добавлены баннеры о смене лидеров и улучшена совместимость с популярными контроллерами от Razer и Backbone.

Среди других системных улучшений следует выделить:

Поддержку таблиц в приложении Freeform : ячейки автоматически адаптируются под размер текста, рисунков или изображений.

: ячейки автоматически адаптируются под размер текста, рисунков или изображений. Возможность настраивать несколько аксессуаров Home одновременно.

одновременно. Новую опцию в настройках доступности, что заставляет экран мигать при поступлении уведомлений.

Интеграцию ссылок на Apple News в ленту "Сегодня" для быстрого доступа к актуальным темам.

Разработчики также устранили ошибки предыдущих версий. Исправлена проблема, через которую предварительно загруженные альбомы в медиатеке не запускались в момент релиза, а также баг с некорректным отображением параметров конфиденциальности.

Важно! Установить iOS 26.2 можно через стандартное меню настроек в разделе "Обновление ПО".