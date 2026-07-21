iOS 27 Beta 4 уже вышла: все новые функции и изменения, внесенные Apple

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 27 для разработчиков. Хотя количество визуальных изменений постепенно сокращается, компания сосредоточилась на доработке функций Siri и камеры, а также на подготовке почвы для будущих аппаратных новинок.

Голосовой помощник и профессиональное видео

Больше всего обновлений получила Siri. Разработчики изменили интерфейс выбора голосов и акцентов, сделав его более современным. Для владельцев iPhone 17 Pro и iPhone Air появились расширенные возможности настройки, а в настройках теперь можно регулировать длину текстовых превью – от полного отсутствия до пяти строк. Об этом пишет издание MacRumors.

Для профессиональных мобильных видеооператоров добавили поддержку формата ProRes Log 2. Этот формат позволяет сохранять значительно больше информации в видеофайлах, что обеспечивает гибкость при цветокоррекции на этапе монтажа.

Также в разделе "Доступность" появилась функция "Всегда показывать запрос", которая транскрибирует каждое слово, сказанное пользователем Siri и наоборот, непосредственно на экран устройства.

Загадка двух аккумуляторов

Одной из самых интересных находок в коде системы стали строки, описывающие работу устройства с двумя аккумуляторами. Система выдает сообщение о том, что оба аккумулятора работают в штатном режиме. Эксперты считают, что это прямой намек на будущий складной iPhone Ultra.

Ожидается, что этот девайс получит конструкцию в форме книжки с внешним экраном диагональю и внутренним гибким дисплеем. Использование двух отдельных аккумуляторов в разных частях корпуса является логичным техническим решением для сбалансирования веса и объема в таком сложном устройстве.

Мультимедиа и мелкие исправления

Apple внесла коррективы и в работу сервисов. Приложение Apple TV получило переключатель для автоматической загрузки следующих двух эпизодов сериала, который вы начали смотреть. Когда просмотр закончится, система сама удалит эти файлы, чтобы освободить место на диске.

В разделе "Фото" появилась опция "Увеличить фото для заполнения", которая подстраивает снимки под пропорции экрана.

Интересно, что разработчики убрали анимацию обоев, добавленную в предыдущей версии, потому что пользователи восприняли ее как ошибку, а не как фичу.

Пользователи iCloud+ также получат дополнительные бонусы в iOS 27, в частности увеличенные лимиты на использование функций Apple Intelligence для генерации изображений.