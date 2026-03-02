Apple без лишней шумихи представила новый iPad Air
Компания Apple официально анонсировала очередное обновление своей линейки планшетов среднего сегмента. На этот раз устройство получило аппаратную платформу, которая ранее была прерогативой только профессиональных моделей и мощных компьютеров бренда. Кроме значительного прироста быстродействия, новинка предлагает усовершенствованные возможности беспроводного подключения и увеличенный объем оперативной памяти для стабильной работы.
Что изменилось в iPad Air?
Главной особенностью представленного iPad Air стала интеграция процессора M4. Этот чип идентичен тому, что используется в профессиональных планшетах седьмого поколения, а также в компьютерах MacBook Pro и Mac mini, выпущенных в конце 2024 года. По данным производителя, новая архитектура позволяет устройству работать на 30 процентов быстрее, чем предыдущая модель на базе M3. Если же сравнивать с версией на чипе M1, то производительность выросла в 2,3 раза, обещает Apple.
Существенное улучшение коснулось и подсистемы памяти. Новая модель оснащена 12 гигабайтами объединенной памяти, что на 50 процентов больше, чем у предшественника. Такое расширение ресурсов необходимо для полноценного функционирования новых инструментов многозадачности, которые появятся в iPadOS 26.
Боб Борчерс, отвечающий в компании за международный продуктовый маркетинг, подчеркнул, что благодаря мощности M4 и возможностям искусственного интеллекта пользователи получат идеальный инструмент для воплощения любых творческих замыслов, 9to5mac.
Короткое рекламное видео о iPad Air с M4: смотрите видео
Кроме центрального процессора, Apple обновила и другие важные компоненты. В частности, в планшете появился сетевой чип N1, который обеспечивает поддержку самых современных стандартов беспроводной связи: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола Thread. Это позволяет устройству стабильно работать в сетях с частотой 5 гигагерц, а также повышает надежность функций AirDrop и режима модема, обращает внимание The Verge.
Для тех, кто часто пользуется мобильным интернетом, компания подготовила сюрприз в виде собственного 5G-модема C1X. Он не только обеспечивает на 50 процентов более высокую скорость передачи данных, но и потребляет на 30 процентов меньше энергии, чем решения в моделях прошлого года.
Линейка, по-прежнему, состоит из двух вариантов:
- Компактного с экраном около 11 дюймов.
- Увеличенного с дисплеем размером 13 дюймов.
Цветовая палитра осталась традиционной и включает космический серый, голубой, фиолетовый и "сияющую звезду". Объем встроенного хранилища начинается от 128 гигабайт, однако по желанию его можно расширить до 1 терабайта.
Сколько стоит iPad Air с M4?
Что касается стоимости:
- Модель с меньшим экраном и поддержкой только Wi-Fi обойдется в 599 долларов.
- Версия с поддержкой сотовой связи будет стоить 749 долларов.
- Для тех, кому нужен больший экран, цены начинаются от 799 долларов за Wi-Fi модель и достигают 949 долларов за вариант с поддержкой 5G.
Прием предварительных заказов открывается в среду, 4 марта, а официальный старт продаж и доставка первым покупателям запланированы на 11 марта.
Это обновление выглядит значительно весомее прошлогодний выпуск iPad Air седьмого поколения, где изменения были минимальными.