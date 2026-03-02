Apple без зайвого галасу представила новий iPad Air

Компанія Apple офіційно анонсувала чергове оновлення своєї лінійки планшетів середнього сегмента. Цього разу пристрій отримав апаратну платформу, яка раніше була прерогативою лише професійних моделей та найпотужніших комп'ютерів бренду. Окрім значного приросту швидкодії, новинка пропонує вдосконалені можливості бездротового підключення та збільшений обсяг оперативної пам'яті для стабільної роботи.

Що змінилося в iPad Air?

Головною особливістю представленого iPad Air стала інтеграція процесора M4. Цей чип ідентичний тому, що використовується в професійних планшетах сьомого покоління, а також у комп'ютерах MacBook Pro та Mac mini, випущених наприкінці 2024 року. За даними виробника, нова архітектура дозволяє пристрою працювати на 30 відсотків швидше, ніж попередня модель на базі M3. Якщо ж порівнювати з версією на чіпі M1, то продуктивність зросла у 2,3 рази, обіцяє Apple.

Дивіться також 5 неочевидних функцій iPad, про які мало хто знає

Суттєве покращення торкнулося і підсистеми пам'яті. Нова модель оснащена 12 гігабайтами об'єднаної пам'яті, що на 50 відсотків більше, ніж у попередника. Таке розширення ресурсів необхідне для повноцінного функціонування нових інструментів багатозадачності, які з'являться в iPadOS 26.

Боб Борчерс, який відповідає в компанії за міжнародний продуктовий маркетинг, підкреслив, що завдяки потужності M4 та можливостям штучного інтелекту користувачі отримають ідеальний інструмент для втілення будь-яких творчих задумів, 9to5mac.

Коротке рекламне відео про iPad Air з M4: дивіться відео

Окрім центрального процесора, Apple оновила й інші важливі компоненти. Зокрема, у планшеті з'явився мережевий чип N1, який забезпечує підтримку найсучасніших стандартів бездротового зв'язку: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та протоколу Thread. Це дозволяє пристрою стабільніше працювати в мережах з частотою 5 гігагерців, а також підвищує надійність функцій AirDrop та режиму модема, звертає увагу The Verge.

Для тих, хто часто користується мобільним інтернетом, компанія підготувала сюрприз у вигляді власного 5G-модема C1X. Він не лише забезпечує на 50 відсотків вищу швидкість передачі даних, але й споживає на 30 відсотків менше енергії, ніж рішення в моделях минулого року.

Лінійка, як і раніше, складається з двох варіантів:

Компактного з екраном близько 11 дюймів.

Збільшеного з дисплеєм розміром 13 дюймів.

Колірна палітра залишилася традиційною і включає космічний сірий, блакитний, фіолетовий та "сяючу зірку". Обсяг вбудованого сховища починається від 128 гігабайтів, проте за бажанням його можна розширити до 1 терабайта.

Скільки коштує iPad Air з M4?

Що стосується вартості:

Модель з меншим екраном і підтримкою лише Wi-Fi обійдеться у 599 доларів.

Версія з підтримкою стільникового зв'язку коштуватиме 749 доларів.

Для тих, кому потрібен більший екран, ціни починаються від 799 доларів за Wi-Fi модель та сягають 949 доларів за варіант з підтримкою 5G.

Прийом попередніх замовлень відкривається в середу, 4 березня, а офіційний старт продажів та доставка першим покупцям заплановані на 11 березня.

Це оновлення виглядає значно вагомішим за торішній випуск iPad Air сьомого покоління, де зміни були мінімальними.