Тонкий iPhone 17 Air получит одну из лучших фишек от моделей Pro

Ожидается, что ультратонкий iPhone 17 Air получит столько же оперативной памяти, сколько и обе модели iPhone 17 Pro. Хотя ранее считалось, что Air будет иметь более простые характеристики из-за меньшего корпуса, инсайдер говорит, что Apple наоборот идет на сближение с премиальными устройствами.

Детали

Apple готовится сделать серьезный шаг в плане производительности: по данным аналитика Минг-Чи Куо, новый iPhone 17 Air получит 12 гигабайт оперативной памяти – как и модели iPhone 17 Pro и Pro Max. Это станет заметным скачком вперед по сравнению с текущими iPhone 16, где все модели, включая Pro-версиями, имеют только 8 гигабайт, сообщает 24 Канал.

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По словам Куо, Apple пересмотрела свои ранние планы. Сначала ожидалось, что 12 гигабайт получит лишь самый дорогой iPhone 17 Pro Max. Теперь же такая конфигурация будет доступна и в тонком iPhone 17 Air, который должен стать не только легким и элегантным, но и мощным.

Есть вероятность, что даже базовая модель iPhone 17 также получит 12 гигабайт оперативной памяти, но это будет зависеть от ситуации с поставками. Куо отмечает, что окончательное решение Apple примет в мае, а все упирается в потенциальный дефицит компонентов. Если же с цепочками поставок все будет хорошо, новый стандарт оперативной памяти действительно могут распространить и на обычную версию.

Сегодня Apple предлагает 8 гигабайт оперативной памяти во всех моделях iPhone 16, включая Pro, а также в iPhone 16e и 16 Plus. Этот объем является минимально необходимым для работы функций Apple Intelligence. Именно поэтому функции ИИ поддерживают только смартфоны от iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и более новые, поскольку это первые модели с 8 гигабайтами памяти, тогда как iPhone 15 и 15 Plus остались без функций ИИ.

Повышение объема оперативной памяти должно улучшить производительность многозадачности и стабильную работу генеративных функций искусственного интеллекта. Это соответствует общему тренду Apple: в прошлом году компания уже удвоила базовый объем оперативной памяти в Mac с 8 до 16 гигабайт, а сейчас лишь одна модель iPad – самый дешевый iPad 11 за 349 долларов – имеет менее 8 гигабайт.

Куо также прогнозирует: даже если в этом году базовый iPhone 17 не получит 12 гигабайт оперативки, то начиная с iPhone 18, которые Apple представит в 2026 году, все модели уже точно будут иметь 12 гигабайт оперативной памяти по умолчанию. Рост потребностей в ИИ-функциях заставляет компанию адаптировать свою техническую базу под новые вызовы.

Анонс линейки iPhone 17 запланирован на сентябрь.