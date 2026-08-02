Лучший iPhone для покупки в 2026 году: какой смартфон от Apple подойдет именно вам

Традиционно лето считали неудачным периодом для обновления гаджета, однако 2026 стал исключением из правил. Пока цены на компьютеры Mac и планшеты iPad выросли из-за глобального дефицита оперативной памяти, стоимость iPhone осталась стабильной.

Аналитики прогнозируют, что эта передышка завершится уже в сентябре, когда модели iPhone 18 Pro могут подорожать на 200 долларов или больше. 24 Канал проанализировал, какие устройства Apple могут быть хорошим выбором сегодня, если вы не готовы переплачивать на следующее поколение.

iPhone 17

Для большинства людей стандартный Apple iPhone 17 предлагает самое лучшее сочетание производительности, времени автономной работы и цены. Эта модель стала подлинным прорывом в среднем сегменте. Впервые базовый iPhone получил функции, ранее прерогативы исключительно Pro-версий: дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Герц и функцию Always-On.

При цене от 799 долларов за версию на 256 гигабайтов, iPhone 17 фактически нивелировал пропасть между обычными и профессиональными смартфонами.

Профессионалы линейки: Pro и Pro Max

Если вы занимаетесь мобильной фотографией или видеографией на профессиональном уровне, ваш выбор – iPhone 17 Pro или 17 Pro Max. Оба устройства работают на самом мощном чипе A19 Pro с 6-ядерным графическим процессором и получили обновленную систему из трех камер по 48 мегапикселей каждая. Главным отличием Pro-версий в 2026 стал телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом, что значительно расширяет возможности для съемки портретов и удаленных объектов.

Модель Pro Max остается королем автономности, предлагая до 37 – 39 часов воспроизведения видео. Его гигантский экран диагональю 17,5 сантиметров (6,9 дюйма) идеально подходит для редактирования контента, хотя вес 231 грамм делает его ощутимым в руке. Более компактная модель 17 Pro с экраном 16 сантиметров (6,3 дюйма) предлагает тот же уровень производительности в более удобном корпусе.

Эксперименты с дизайном: iPhone Air и бюджетный 17e

Для любителей эстетики Apple выпустила iPhone Air. Его главная фишка – невероятно тонкий титановый корпус толщиной всего 5,6 миллиметра. Это самый легкий iPhone с большим экраном (16,5 сантиметров), однако ради дизайна разработчики пожертвовали количеством камер – здесь установлен только один модуль на 48 мегапикселей, а время автономной работы меньше, чем у стандартной семнадцатки.

В марте 2026 года линейку дополнил iPhone 17e. Это самый лучший входной билет в экосистему Apple за 599 долларов. Несмотря на бюджетный статус, он получил чип A19 и 256 гигабайт памяти в базе, что делает его более выгодной покупкой, чем старый iPhone 16.

Что следует обходить в 2026 году

Наименее привлекательной покупкой сегодня является базовый iPhone 16. Имея всего 128 гигабайт памяти и старый экран с частотой 60 Герц, он выглядит устаревшим на фоне новых моделей. Кроме того, аналитики советуют воздержаться от покупки первого складывающегося iPhone Ultra, который может появиться осенью, поскольку продукты первого поколения часто имеют кучу проблем и чрезмерно высокую цену.

Все новые модели осени 2025 полностью поддерживают Apple Intelligence – набор инструментов искусственного интеллекта для работы с текстом и изображениями. Это делает покупку любого представителя семнадцатой серии надежным вложением на несколько лет вперед, ведь программная поддержка этих устройств будет продолжаться, по меньшей мере, до начала следующего десятилетия.