iPhone 17e уже в Украине: сколько стоит самый доступный смартфон Apple

Появление iPhone 17e на полках магазинов является очень ожидаемым событием для поклонников бренда Apple, ведь этот гаджет предлагает флагманские технологии за более умеренную сумму. Смартфон, который подается как наиболее сбалансированное решение по соотношению стоимости и технических возможностей, наконец стал доступным в Украине.

Какие технические инновации получил iPhone 17e?

На старте продаж покупателям предлагают две модификации по объему встроенной памяти: версию на 256 гигабайт и вариант на 512 гигабайт. Цветовая палитра включает три оттенка – классический черный, чистый белый и нежный розовый, пишет 24 Канал.

Стоимость устройства в Украине начинается от 34 999 гривен за базовую модель в рамках акционного предложения, после чего составит 37 999 гривен, по данным издания "Межа".

Старшая версия обойдется в 44 999 гривен по специальной цене и 47 999 гривен при полной стоимости.

Компания предлагает 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR, выполненный по технологии OLED. Экран обеспечивает яркость до 1200 нит в режиме HDR, что гарантирует четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Для защиты фронтальной панели использовали обновленное стекло Ceramic Shield 2, которое, согласно техническим данным, в три раза лучше противостоит появлению царапин по сравнению с предыдущими разработками.

Корпус смартфона изготовлен из алюминия аэрокосмического класса, а его герметичность соответствует стандарту IP68, что позволяет устройству выдерживать кратковременное погружение в воду, сообщила Apple во время презентации гаджета.

Смартфон получил MagSafe

Производительность системы обеспечивает современный 6-ядерный процессор A19, созданный по передовому 3-нанометровому техпроцессу. Этот чип демонстрирует значительный прирост скорости: по утверждению разработчиков, он работает в два раза быстрее, чем популярный в свое время iPhone 11.

Графическая подсистема с 4 ядрами поддерживает аппаратную трассировку лучей, что существенно улучшает визуальные эффекты в играх. Отдельную роль играет 16-ядерный Neural Engine, необходимый для работы функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, интегрированных в операционную систему iOS 26.

Камера

За возможности съемки отвечает основная Fusion-камера с разрешением 48 мегапикселей. Хотя объектив лишь один, он эффективно выполняет роль двух благодаря системе 2-кратного оптического приближения, которое работает без потери качества изображения.

Смартфон способен создавать детализированные снимки в формате 24 или 48 мегапикселей, а усовершенствованный портретный режим позволяет корректировать фокус на уже готовом кадре. Любители видео получили поддержку записи в формате 4K Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.



iPhone 17e уже в Украине / Фото Apple

Важной деталью стал новый модем C1X собственной разработки Apple, который обеспечивает более быструю и энергоэффективную работу в сетях 5G.

Автономность устройства позволяет просматривать видео в течение 26 часов без подзарядки. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку через порт USB-C, с помощью которой можно восстановить половину энергии аккумулятора всего за 30 минут.

Также внедрена поддержка стандарта беспроводной зарядки Qi2 мощностью до 15 ватт и магнитную систему MagSafe.

Кроме развлекательных функций, iPhone 17e заботится о безопасности, предлагая спутниковую связь для экстренных вызовов и автоматическое обнаружение дорожно-транспортных происшествий.

iPhone 17e: смотрите видео