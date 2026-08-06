В сети пытаются угадать точную дату презентации iPhone 18: когда и как Apple делала это раньше

Ожидание выхода новых смартфонов от Apple всегда сопровождается шквалом слухов. Однако если заглянуть в историю анонсов компании за последние шесть лет, можно увидеть некоторые закономерности и с высокой точностью предсказать, когда именно Джон Тернус выйдет на сцену, чтобы представить линейку iPhone 18.

Математика анонсов: как Apple выбирает дату

Аналитики и поклонники бренда заметили интересную закономерность. Начиная с 2022 года, технологический гигант придерживается четкого графика: приглашения на мероприятие рассылаются ровно за 14 дней до его проведения. Это стало золотым стандартом после нестабильных лет пандемии, когда сроки постоянно менялись, пишет 9to5Mac.

Например, анонсы iPhone 17 и iPhone 16 состоялись 26 августа, а сами презентации прошли 9 сентября. В 2023 году компания придерживалась той же логики, объявив 29 августа дату мероприятия, которое состоялось 12 сентября. Даже в 2022 году разрыв между объявлением и событием составлял ровно две недели. Такая последовательность позволяет уверенно планировать календарь ожиданий на 2026 год.

iPhone 18 Pro: основные прогнозы на сентябрь

В этом году ключевой датой становится среда, 9 сентября 2026 года. Это наиболее вероятный день для презентации линейки iPhone 18 Pro и, возможно, совершенно новой модели iPhone Ultra. Помимо математических расчетов, компания уже оставила первый официальный "след" в своих внутренних процессах.

Несмотря на нынешнюю стабильность, история знает и другие сценарии. В 2020 и 2021 годах обстоятельства вынудили Apple сократить срок подготовки к презентации всего до 7 дней. Тогда выпуск iPhone 12 вообще перенесли на октябрь из-за глобальных логистических трудностей. Однако последние четыре года подряд компания демонстрирует удивительную пунктуальность.

Такая точность графика помогает компании не только поддерживать интригу, но и эффективно готовить розничные сети к старту продаж. Итак, если Apple не изменит свою многолетнюю стратегию, официального подтверждения стоит ждать уже в конце августа.