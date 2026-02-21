Причины дождаться релиза нового iPhone 18 Pro

Apple готовит серию iPhone 18 с новым графиком запуска и рядом технических обновлений для Pro-моделей. Ожидаются изменения в процессоре, камерах, модеме и автономности, а также доработки дизайна и Dynamic Island. Часть нововведений может стать заметным шагом вперед по сравнению с поколением iPhone 17 Pro.

Что нового получит iPhone 18 Pro?

Более мощный чип A20 на 2 нм. Модели iPhone 18 Pro и Pro Max, по слухам, будут работать на новом процессоре A20, созданном по 2-нм техпроцессу TSMC. Переход на 2 нм означает большую плотность транзисторов, что должно обеспечить примерно 15% прироста быстродействия и до 30% лучшую энергоэффективность по сравнению с A19 в iPhone 17.

Также сообщается об использовании технологии WMCM, которая позволит интегрировать оперативную память непосредственно на кристалле вместе с CPU, GPU и Neural Engine. Это может ускорить выполнение задач и работу Apple Intelligence, а также положительно повлиять на автономность.

Большая батарея и возможный более толстый корпус. По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью 5 100–5 200 мА-ч. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max имеет батарею на 5 088 мА-ч и обеспечивает до 39 часов автономной работы.

Другие источники утверждают, что корпус новой модели станет немного толще, а вес возрастет до примерно 243 граммов. Это сделает ее примерно на 3 грамма тяжелее iPhone 14 Pro Max – сейчас самый тяжелый смартфон Apple. Наиболее вероятной причиной является именно увеличенный аккумулятор.

Меньший Dynamic Island и эксперименты с Face ID под экраном. Вокруг фронтальной части дисплея идут споры. Журналист The Information Вейн Ма утверждает, что Apple стремится убрать Dynamic Island и оставить лишь небольшое отверстие под камеру в верхнем левом углу.

В то же время аналитик дисплеев Росс Янг и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщают, что вырез не исчезнет полностью, а станет меньше. По словам инсайдера Ice Universe, его ширина сократится примерно на 35% – с около 20,7 мм до 13,5 мм. Instant Digital добавляет, что Dynamic Island уменьшится, но полноценный Face ID под дисплеем может появиться позже. В целом речь идет о постепенном переходе к почти полноэкранному дизайну.

Камера с новым сенсором и переменной диафрагмой. Samsung, по данным источника Jukanlosreve, разрабатывает для линейки 2026 года трехслойный сенсор PD-TR-Logic. Он сочетает три уровня схем и должен улучшить скорость работы камеры, уменьшить шумы и повысить динамический диапазон. Это может стать отходом от многолетнего сотрудничества Apple только с Sony в сфере сенсоров.

Кроме этого, Digital Chat Station сообщает, что 48-мегапиксельная основная камера Fusion получит переменную диафрагму. В отличие от фиксированной ƒ/1.78 в моделях iPhone 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro, новая система позволит регулировать количество света вручную – подобно DSLR-камер. Аналитик Минг-Чи Куо ранее также заявлял, что эта функция появится именно в iPhone 18 Pro.

Собственный модем C2 и спутниковый 5G. Аналитик Джефф Пу сообщает, что iPhone 18 Pro получит модем C2 – преемника C1, который дебютировал в iPhone 16e, и C1X в iPhone Air. Новый чип должен обеспечить более высокую скорость передачи данных, лучшую энергоэффективность и поддержку mmWave 5G в США.

Как пишет Toms guide, это часть стратегии Apple по уменьшению зависимости от Qualcomm. Кроме того, компания планирует добавить поддержку 5G через спутники вместо наземных башен. Если запуск состоится в 2026 году, первыми такие возможности получат iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone. Сейчас Apple сотрудничает с Globalstar для спутниковых функций, но полноценный спутниковый 5G для смартфонов еще не запущен.