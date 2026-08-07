iPhone 18 Pro Max против Pixel 11 Pro XL: сравнение главных флагманов Apple и Google

Осень обещает быть жаркой для поклонников технологий, ведь приближается выпуск двух самых ожидаемых смартфонов года. Apple и Google готовят масштабные обновления для своих топовых устройств, переходя на 2-нанометровые процессоры и внедряя новые ИИ-функции. Рассказываем, почему будущие флагманы удивят и какой из них имеет больше шансов на успех.

Обе компании уже готовят свои следующие топовые смартфоны к анонсу. Google представит смартфоны 12 августа, тогда как Apple, по предварительным предположениям, может выбрать дату 9 сентября. Оба флагмана станут дороже – Google повысит стартовую цену до 1299 долларов, но компенсирует это удвоением базовой памяти до 256 ГБ, тогда как стоимость iPhone 18 Pro Max вырастет до тех же 1299 или даже 1399 долларов, пишет 24 Канал.

Что изменится в дизайне и дисплеях?

Apple сохранит 6,9-дюймовый экран для своего флагмана, однако он получит существенное обновление – уменьшенный вырез Dynamic Island. Компании удалось разместить ключевые компоненты Face ID под стеклом. Также ожидается использование усовершенствованного антибликового покрытия. Смартфон может стать самым тяжелым в истории из-за увеличенной батареи, а среди новых цветов фигурируют Dark Cherry, Light Blue и Silver-Gray.

Pixel 11 Pro XL сохранит 6,8-дюймовый экран с пиковой яркостью более 2555 нит. Главной визуальной особенностью станет "Pixel Glow" или HiLight – многоцветный светодиодный массив на задней панели, встроенный в блок камер. Он будет служить индикатором уведомлений и взаимодействия с искусственным интеллектом.

Какие камеры готовят Apple и Google?

iPhone 18 Pro Max получит тройную 48-мегапиксельную камеру с 4-кратным оптическим зумом и новыми сенсорами от Sony. Главной инновацией станет система переменной диафрагмы. Переменная диафрагма – это механизм в объективе камеры, который позволяет физически регулировать размер отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Это позволяет естественно размывать фон или создавать эффекты длительной экспозиции без программной обработки.

Google ответит на это возможностью 120-кратного максимального зума в Pixel 11 Pro XL. В сочетании с улучшенной функцией Pro Res Zoom и новыми алгоритмами обработки изображений это может обеспечить преимущество при съемке на больших расстояниях и в условиях слабого освещения.

О производительности и памяти

Оба устройства перейдут на чипы, изготовленные по 2-нанометровому технологическому процессу на заводах TSMC – A20 Pro для Apple и Tensor G6 для Google. Технологический процесс в данном случае означает размер транзисторов на кристалле процессора. Чем меньше этот показатель, тем больше транзисторов можно разместить на той же площади, что существенно повышает производительность устройства и снижает энергопотребление.

Для охлаждения мощного чипа Apple может использовать усовершенствованную испарительную камеру из нержавеющей стали. Испарительная камера – это плоская герметичная трубка с жидкостью внутри, которая при нагревании превращается в пар, отводя тепло от процессора, а затем конденсируется обратно. Что касается Google, то, судя по имеющимся данным, компания может уменьшить объем оперативной памяти в Pro-версиях с 16 до 12 ГБ в целях оптимизации затрат.

Какой будет автономность

iPhone 18 Pro Max получит батарею на 5567 мАч, а в сочетании с энергоэффективным чипом это должно обеспечить прирост автономности. Скорость проводной зарядки может вырасти до 45 Вт, а также сохранится поддержка 25 Вт MagSafe.

Pixel 11 Pro XL будет иметь аккумулятор емкостью 5115 мАч, проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную – 25 Вт, а также магнитную зарядку PixelSnap.

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