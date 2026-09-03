Новая утечка информации об iPhone 18 Pro обещает значительный рост производительности

Инсайдеры раскрыли первые подробности о будущем процессоре Apple A20 Pro для серии iPhone 18 Pro. Новый чип получит дополнительное графическое ядро и значительно более широкую шину памяти, что обеспечит ощутимое ускорение в играх и при работе с искусственным интеллектом.

Что известно об архитектуре чипа A20 Pro

Первые схемы паяных соединений процессора Apple A20 Pro опубликовал инсайдер на китайской платформе Weibo. Об этом сообщило издание Macworld. Анализ расположения компонентов свидетельствует о том, что новая система на кристалле получит 7-ядерный графический процессор против 6 ядер в A19 Pro. Кроме того, инженеры сохранили 6-ядерную конфигурацию центрального процессора с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами.

Главной неожиданностью утечки стало обновление интерфейса памяти LPDDR5x. Вместо 64-битной шины, как в A19 Pro, новый процессор получит 96-битную шину. Это обеспечивает увеличение пропускной способности памяти сразу на 50 процентов. Энергоэффективные ядра получат общий кэш L2 объемом 8 мегабайт, что на 2 мегабайта больше, чем раньше, тогда как производительные ядра сохранят 16 мегабайт кэша L2. Благодаря более широкой шине памяти и возможной оптимизации тактовых частот общая графическая производительность вырастет на 20–30 процентов.

Влияние на игры, искусственный интеллект и новые модели устройств

Улучшение графического чипа и памяти критически важно для локального запуска моделей искусственного интеллекта. В то же время разработчики не обошли вниманием и поклонников мобильного гейминга, ведь дополнительная пропускная способность повысит плавность в ресурсоемких 3D-играх. По оценкам экспертов, топовые флагманы iPhone 18 Pro и Pro Max получат полностью активный 7-ядерный GPU. Зато в тонком гибком смартфоне iPhone Ultra Apple может отключить одно ядро для уменьшения тепловыделения, по аналогии с моделями iPhone Air.