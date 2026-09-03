Що відомо про архітектуру чипа A20 Pro

Перші схеми паяльних з'єднань процесора Apple A20 Pro опублікував інсайдер на китайській платформі Weibo. Про це повідомило видання Macworld. Аналіз розміщення компонентів свідчить, що нова система на кристалі отримає 7-ядерний графічний процесор проти 6 ядер у A19 Pro. Крім того, інженери зберегли 6-ядерну конфігурацію центрального процесора з двома високопродуктивними та чотирма енергоефективними ядрами.

Головною несподіванкою витоку стало оновлення інтерфейсу пам'яті LPDDR5x. Замість 64-бітної шини, як у A19 Pro, новий процесор отримає 96-бітну шину. Це забезпечує збільшення пропускної здатності пам'яті одразу на 50 відсотків. Енергоефективні ядра отримають спільний кеш L2 об'ємом 8 мегабайтів, що на 2 мегабайти більше, ніж раніше, тоді як продуктивні ядра збережуть 16 мегабайтів кешу L2. Завдяки ширшій шині пам'яті та можливій оптимізації тактових частот загальна графічна продуктивність зросте на 20 – 30 відсотків.

Вплив на ігри, штучний інтелект та нові моделі пристроїв

Покращення графічного чипа та пам'яті критично важливе для локального запуску моделей штучного інтелекту. Водночас розробники не оминули увагою і шанувальників мобільного геймінгу, адже додаткова пропускна здатність підвищить плавність у важких 3D-іграх. За оцінками експертів, топові флагмани iPhone 18 Pro та Pro Max отримають повністю активний 7-ядерний GPU. Натомість у тонкому гнучкому смартфоні iPhone Ultra Apple може відключити одне ядро для зменшення тепловиділення, за аналогією з моделями iPhone Air.