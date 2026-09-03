Что известно об архитектуре чипа A20 Pro

Первые схемы паяных соединений процессора Apple A20 Pro опубликовал инсайдер на китайской платформе Weibo. Об этом сообщило издание Macworld. Анализ расположения компонентов свидетельствует о том, что новая система на кристалле получит 7-ядерный графический процессор против 6 ядер в A19 Pro. Кроме того, инженеры сохранили 6-ядерную конфигурацию центрального процессора с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами.

Главной неожиданностью утечки стало обновление интерфейса памяти LPDDR5x. Вместо 64-битной шины, как в A19 Pro, новый процессор получит 96-битную шину. Это обеспечивает увеличение пропускной способности памяти сразу на 50 процентов. Энергоэффективные ядра получат общий кэш L2 объемом 8 мегабайт, что на 2 мегабайта больше, чем раньше, тогда как производительные ядра сохранят 16 мегабайт кэша L2. Благодаря более широкой шине памяти и возможной оптимизации тактовых частот общая графическая производительность вырастет на 20–30 процентов.

Влияние на игры, искусственный интеллект и новые модели устройств

Улучшение графического чипа и памяти критически важно для локального запуска моделей искусственного интеллекта. В то же время разработчики не обошли вниманием и поклонников мобильного гейминга, ведь дополнительная пропускная способность повысит плавность в ресурсоемких 3D-играх. По оценкам экспертов, топовые флагманы iPhone 18 Pro и Pro Max получат полностью активный 7-ядерный GPU. Зато в тонком гибком смартфоне iPhone Ultra Apple может отключить одно ядро для уменьшения тепловыделения, по аналогии с моделями iPhone Air.