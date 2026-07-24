iPhone 18 Pro изменит правила игры: три причины заменить даже прошлогодний смартфон

Apple готовит iPhone 18 Pro к выпуску уже через два месяца. Хотя большинство владельцев не привыкли к ежегодным обновлениям смартфона, нововведения этого года в области автономности, камеры и дизайна могут стать решающими аргументами в пользу покупки.

Максимальная автономность аккумулятора

Улучшение времени автономной работы традиционно возглавляет список пожеланий пользователей. Прошлогодние модели уже сделали значительный шаг вперед, но разработчики планируют раздвинуть границы еще дальше. В этом году iPhone 18 Pro и Pro Max получат преимущества сразу по нескольким направлениям: новые дисплеи LTPO+, переход на 2-нанометровый технологический процесс для чипа A20 Pro и энергоэффективный сотовый модем C2 собственной разработки Apple, пишет 24 Канал.

Помимо оптимизации программного обеспечения и микросхем, утечки указывают на увеличение физического размера самих аккумуляторов в Pro-версиях. Наиболее заметный прирост емкости прогнозируется для модели iPhone 18 Pro Max, что позволит устройству работать еще дольше между зарядками даже при интенсивном использовании искусственного интеллекта.

Самый значительный аппаратный скачок в камерах

Фотографические возможности остаются главной гордостью линейки Pro. В этом году Apple сосредоточила основное внимание на основной и телеобъективе. Ожидается, что основная камера получит функцию переменной диафрагмы, а телеобъектив – увеличенное отверстие диафрагмы для лучшей съемки в темноте.

Это будет самый большой скачок в аппаратном обеспечении камер за последние годы,

– комментировал ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман.

Изменения в оптике напрямую повлияют на внешний вид устройства. По данным инсайдеров, блок камер станет на 2 миллиметра толще из-за использования увеличенного модуля основной камеры. Это подтверждает слухи о существенном обновлении сенсоров, которые требуют большего физического пространства для размещения передовой линзовой системы.

Обновленный внешний вид и новые цвета

Для многих покупателей именно внешние изменения являются ключевым стимулом к обновлению. Несмотря на то, что Apple не планирует полностью переосмысливать внешний вид iPhone 17 Pro, модель следующего поколения получит три важных визуальных обновления.

Самым заметным станет Dynamic Island, размер которого должен уменьшиться примерно на 35 процентов, что сделает экран визуально "чище" и добавит полезной площади для контента.

Вместо контрастной двухцветной схемы, вызвавшей споры в прошлом году, iPhone 18 Pro получит цельную заднюю панель, где стекло и алюминий будут создавать монолитный образ.

Цветовая палитра также обновится: среди вариантов называют темно-вишневый (Dark Cherry), светло-голубой (Light Blue), серебристый и, вероятно, классический черный или космический серый.

Сочетание более тонкого "островка" и новых оттенков корпуса должно придать гаджету более современный и премиальный вид.