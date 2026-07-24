iPhone 18 Pro изменит правила игры: три причины заменить даже прошлогодний смартфон
Apple готовит iPhone 18 Pro к выпуску уже через два месяца. Хотя большинство владельцев не привыкли к ежегодным обновлениям смартфона, нововведения этого года в области автономности, камеры и дизайна могут стать решающими аргументами в пользу покупки.
Максимальная автономность аккумулятора
Улучшение времени автономной работы традиционно возглавляет список пожеланий пользователей. Прошлогодние модели уже сделали значительный шаг вперед, но разработчики планируют раздвинуть границы еще дальше. В этом году iPhone 18 Pro и Pro Max получат преимущества сразу по нескольким направлениям: новые дисплеи LTPO+, переход на 2-нанометровый технологический процесс для чипа A20 Pro и энергоэффективный сотовый модем C2 собственной разработки Apple, пишет 24 Канал.
Помимо оптимизации программного обеспечения и микросхем, утечки указывают на увеличение физического размера самих аккумуляторов в Pro-версиях. Наиболее заметный прирост емкости прогнозируется для модели iPhone 18 Pro Max, что позволит устройству работать еще дольше между зарядками даже при интенсивном использовании искусственного интеллекта.
Самый значительный аппаратный скачок в камерах
Фотографические возможности остаются главной гордостью линейки Pro. В этом году Apple сосредоточила основное внимание на основной и телеобъективе. Ожидается, что основная камера получит функцию переменной диафрагмы, а телеобъектив – увеличенное отверстие диафрагмы для лучшей съемки в темноте.
Это будет самый большой скачок в аппаратном обеспечении камер за последние годы,
– комментировал ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман.
Изменения в оптике напрямую повлияют на внешний вид устройства. По данным инсайдеров, блок камер станет на 2 миллиметра толще из-за использования увеличенного модуля основной камеры. Это подтверждает слухи о существенном обновлении сенсоров, которые требуют большего физического пространства для размещения передовой линзовой системы.
Обновленный внешний вид и новые цвета
Для многих покупателей именно внешние изменения являются ключевым стимулом к обновлению. Несмотря на то, что Apple не планирует полностью переосмысливать внешний вид iPhone 17 Pro, модель следующего поколения получит три важных визуальных обновления.
- Самым заметным станет Dynamic Island, размер которого должен уменьшиться примерно на 35 процентов, что сделает экран визуально "чище" и добавит полезной площади для контента.
- Вместо контрастной двухцветной схемы, вызвавшей споры в прошлом году, iPhone 18 Pro получит цельную заднюю панель, где стекло и алюминий будут создавать монолитный образ.
- Цветовая палитра также обновится: среди вариантов называют темно-вишневый (Dark Cherry), светло-голубой (Light Blue), серебристый и, вероятно, классический черный или космический серый.
Сочетание более тонкого "островка" и новых оттенков корпуса должно придать гаджету более современный и премиальный вид.