iPhone 20 Pro может получить корпус из цельного стекла – Apple готовит необычный дизайн

Apple, похоже, продолжает работу над одним из самых амбициозных обновлений дизайна iPhone. Несмотря на противоречивые сообщения о возможной отмене проекта, новые данные из цепочки поставок указывают на иной сценарий.

Компания Apple может сделать серьезный шаг к реализации концепции iPhone, который почти полностью состоит из стекла. Речь идет о модели, которую пока неофициально называют iPhone 20 Pro. Окончательное название устройства пока не подтверждено, но именно этот вариант все чаще фигурирует в утечках, связанных с 20-летием iPhone. Об этом пишет 9to5mac.

Действительно ли Apple готовит iPhone с "бесконечным" дисплеем?

Ранее сообщалось, что Apple рассматривает радикально новый дизайн для юбилейного смартфона, который должен выйти в 2027 году. Его ключевой особенностью должен стать дисплей, визуально приближенный к краям корпуса таким образом, чтобы рамки практически исчезали из поля зрения.

Эта идея возникла не внезапно. Бывший руководитель дизайнерского подразделения Apple Джони Айв неоднократно говорил о долгосрочном видении iPhone как фактически единой цельной стеклянной конструкции. Судя по последним утечкам, Apple продолжает двигаться именно в этом направлении даже после его ухода из компании.

Почему вокруг нового iPhone возникла путаница?

В последние дни появилось сразу несколько противоречивых сообщений о будущем устройстве.

Один из аналитиков Apple заявил, что компания якобы столкнулась с чрезмерно серьезными техническими трудностями и отложила или отменила работу над радикальным дизайном. В частности, речь шла о том, что реализация замысла оказалась сложнее, чем ожидалось. Однако Bloomberg вскоре опроверг эту информацию. Журналист издания Марк Гурман сообщил, что проект не отменен, а его запуск в 2027 году по-прежнему запланирован.

Дополнительную неопределенность вносит даже название смартфона. Ранее в сети появлялись предположения, что Apple может отказаться от традиционной нумерации и выпустить устройство под отдельным названием, подобно тому, как компания в свое время представила iPhone X.

Другой вариант предполагает, что новинка станет обычной Pro-моделью следующего поколения и поэтому может называться iPhone 19 Pro. В то же время существует версия, что Apple пропустит одну цифру именно из-за 20-летнего юбилея смартфона и назовет модель iPhone 20 Pro.

На фоне этих противоречивых сообщений новая утечка из Китая добавляет аргументов тем, кто считает, что радикальный дизайн все же находится в активной разработке.

Что показали данные из цепочки поставок?

Китайский инсайдер Digital Chat Station заявил, что дисплей будущего устройства уже заметили в цепочке поставок Apple. По его словам, характеристики увиденного компонента соответствуют тому, что ранее сообщалось о новом дизайне смартфона.

Особый интерес вызывает конструкция стекла. Ожидается, что Apple использует более сложную версию оптической иллюзии, которую уже можно увидеть в дизайне дисплея Apple Watch.

Идея заключается не обязательно в том, чтобы буквально сделать экран физически изогнутым вокруг всего корпуса. Вместо этого Apple может использовать свойства стекла, преломление света и специальные конструктивные элементы, чтобы создать впечатление, будто изображение доходит практически до самых краев смартфона.

Другой известный инсайдер, Ice Universe, ранее описывал возможный принцип работы такого дисплея, основанный на сочетании оптического преломления, структур для направления света и специально разработанной визуальной иллюзии.

В такой конструкции граница между экраном и корпусом должна стать значительно менее заметной. При этом просмотр изображения под углом, согласно предварительному описанию, не должен создавать неестественных искажений.

Digital Chat Station использовал очень похожее описание, рассказывая о компоненте, который якобы был замечен в цепочке поставок Apple. По словам инсайдера, компания использует стекло с четырьмя изогнутыми поверхностями, а преломление света и форма стекла создают эффект визуально бесконечного дисплея. Таким образом, новые данные не просто подтверждают слухи о необычной форме экрана. Они также согласуются с независимыми описаниями технологии, которые ранее появлялись из других источников.

Станет ли iPhone 20 Pro полностью стеклянным?

Пока говорить о буквально полностью стеклянном смартфоне было бы преждевременно. Даже если новый дисплей действительно будет иметь изогнутые края, это еще не означает, что Apple уже в 2027 году представит окончательную реализацию концепции "цельной стеклянной плиты".

Именно поэтому новая утечка из цепочки поставок важна. Если информация Digital Chat Station верна, Apple уже работает не только над концепцией на уровне дизайна, но и над конкретными компонентами будущего смартфона. Это также частично согласуется с позицией Марка Гурмана о том, что проект не был отменен.

В то же время окончательные характеристики iPhone 20 Pro остаются неизвестными. Нет подтверждения, что именно такая конструкция будет реализована в серийном смартфоне, а название устройства также пока остается предметом спекуляций.

Однако совокупность утечек формирует достаточно последовательную картину. Apple, похоже, не отказалась от долгосрочной цели создать iPhone, в котором граница между дисплеем и корпусом будет практически незаметной. Если компании удастся воплотить задуманное, модель 2027 года может стать не окончательной версией концепции "iPhone из одного стекла", а одним из важнейших этапов на пути к ней.