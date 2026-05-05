iPhone к 20-летию может получить "невидимые" кнопки в изогнутом корпусе

Apple готовит масштабное обновление iPhone к 20-летию линейки. Новые утечки намекают на кардинальные изменения в дизайне и взаимодействии с устройством.

Компания Apple продолжает экспериментировать с новыми подходами к дизайну смартфонов, и юбилейный iPhone, который ожидается в 2027 году, может стать одним из самых радикальных обновлений за всю историю устройства. Производитель тестирует систему твердотельных кнопок с тактильным откликом, которые должны полностью заменить механические элементы управления. Об этом пишет инсайдер Instant Digital.

Речь идет о кнопках, не имеющих физического хода – вместо этого они имитируют нажатие с помощью вибрации. Подобные решения уже используются в других гаджетах, но Apple планирует интегрировать их значительно глубже в корпус смартфона. В частности, такие кнопки могут быть встроены в изогнутые края устройства, что позволит создать сплошной корпус без видимых разрывов.

По словам источника, новая система уже прошла ряд тестов в сложных условиях: она работает в перчатках, при влажных руках, в различных температурных режимах и даже с защитным чехлом. Это одна из главных проблем, которую ранее пытались решить производители при переходе на сенсорные элементы управления.

Как пишет Macrumors, отдельное внимание уделяют энергоэффективности. Сообщается, что iPhone получит ультраэкономный микропроцессор, который позволит кнопкам работать даже тогда, когда устройство выключено или полностью разряжено. Это может стать важной функцией для базовых действий, например вызова экстренных служб.

Идея отказа от механических кнопок для iPhone не нова. Еще в 2022 году ходили слухи, что Apple планировала внедрить такое решение в рамках проекта "Project Bongo" для моделей серии iPhone 15 Pro, но тогда от этой концепции отказались на позднем этапе разработки. Позже подобные функции приписывали и следующим поколениям смартфонов, однако они так и не были реализованы.

Кроме кнопок, утечки также упоминают другие потенциальные характеристики юбилейного iPhone. Среди них – OLED-дисплей с двойным слоем, система Face ID под экраном и фронтальная камера, скрытая под дисплеем. Также речь идет о батарее емкостью 6000 миллиампер-часов, поддержку реверсивной беспроводной зарядки и аудиосистему без видимого динамика.

Еще одним направлением развития является дисплей, который может окутывать устройство со всех четырех сторон. Такой подход позволит создать эффект "сплошного стекла" без рамок и вырезов. Именно в этом контексте твердотельные кнопки выглядят логичным решением, ведь традиционные механические элементы сложно интегрировать в подобный дизайн.

Стоит отметить, что не все заявленные характеристики подтверждены поставщиками или производственными цепочками, поэтому часть из них может остаться на уровне концепций. В то же время сам инсайдер ранее неоднократно публиковал точную информацию, в частности относительно цветовых вариантов iPhone и изменений в дизайне корпуса.

Ожидается, что юбилейный iPhone будет представлен осенью 2027 года. Если хотя бы часть этих нововведений станет реальностью, устройство может существенно изменить представление о современных смартфонах.

Какие еще инновации и технологии ожидаются в iPhone 2027 года?

Основой нового смартфона станет 2-нанометровый чип, который обеспечит беспрецедентную производительность и энергоэффективность. Благодаря этой технологии устройство сможет выполнять сложные задачи с искусственным интеллектом без лишнего нагрева.

Отдельно стоит отметить технологию батарей. Инсайдеры сообщают об использовании многослойных аккумуляторов, которые позволят увеличить емкость без увеличения толщины смартфона. Это также обеспечит более длительный срок службы батареи и быструю зарядку.

В сфере фотографии Apple планирует внедрить усовершенствованные сенсоры, включая 48-мегапиксельный объектив для ультраширокоугольной съемки. Это позволит делать качественные фотографии в условиях слабого освещения.

Материалы корпуса также претерпят изменения. Возможно, компания представит титановый сплав нового поколения, который будет устойчивым к царапинам и легче предыдущих версий. Это сделает устройство не только прочным, но и удобным для повседневного использования.