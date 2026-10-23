Смартфон по цене автомобиля: сколько стоит новый iPhone Duo в Украине

Первый складной смартфон от Apple готовится завоевать украинский рынок уже в конце октября. Ритейлеры открыли предзаказы на iPhone Duo и обнародовали стоимость новинки. Цены варьируются в зависимости от объема памяти и условий конкретного магазина, но в каждом случае они впечатляют.

Сколько просят за базовую и топовую версии складного флагмана

Украинцы смогут получить свои первые устройства уже 30 октября 2026 года. Предзаказы открываются с 23 октября, пишет 24 Канал.

На данный момент самая низкая цена на базовую версию с 256 гигабайтами памяти зафиксирована на уровне 119 999 гривен . В остальных случаях за аналогичную конфигурацию придется отдать 132 999 гривен или 133 999 гривен.

. В остальных случаях за аналогичную конфигурацию придется отдать 132 999 гривен или 133 999 гривен. Увеличение объема встроенной памяти существенно влияет на итоговую сумму в чеке. Модель с 512 гигабайтами памяти стоит от 132 999 до 146 999 гривен.

до 146 999 гривен. Для версии на 1 терабайт цены начинаются от 159 999 гривен и достигают 173 999 гривен в больших сетях.

и достигают 173 999 гривен в больших сетях. Самой дорогой модификацией стал iPhone Duo с накопителем на 2 терабайта. В самом дешевом магазине за гаджет просят 198 999 гривен, а в больших сетях цена достигает 213 999 гривен.

В США стоимость такой топовой версии составляет 3 199 долларов, а базовая модель стоит 1 999 долларов. В Европе за базовую конфигурацию просят от 2 299 евро.

Сети подтвердили, что начнут выдачу заказов 30 октября 2026 года, предлагая также услугу трейд-ин для обмена старых устройств. Представители одного из магазинов отметили, что формируют стоимость в зависимости от условий поставщика.

Несмотря на высокую стоимость, новинка вызвала значительный интерес среди украинских ценителей технологий, которые воспринимают устройство как престижный рабочий инструмент.

Производитель ограничил продажу устройств до двух штук на одного покупателя из-за высокого спроса на мировом рынке. В некоторых странах доставку определенных конфигураций уже перенесли на январь 2027 года, поэтому украинским покупателям стоит оформлять предзаказы заранее.