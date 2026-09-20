Техно Смартфоны Apple iPhone Duo против Samsung Galaxy Fold 8: сравнение двух смартфонов с гибкими экранами
20 сентября, 19:01
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Apple iPhone Duo против Samsung Galaxy Fold 8: сравнение двух смартфонов с гибкими экранами

Александр Гайдамашко

Рынок складных смартфонов получил мощный импульс благодаря выходу первого гибкого устройства Apple под названием iPhone Duo. Между тем компания Samsung выпустила уже восьмое поколение своего гибкого флагмана – Samsung Galaxy Fold 8. Это создает прямую конкуренцию между двумя технологическими гигантами.

Конструкция, габариты и экраны складных флагманов

Оба производителя выбрали широкий формат с внутренними дисплеями диагональю 19,3 сантиметра. Впрочем, Samsung Galaxy Fold 8 оказался заметно легче и тоньше своего конкурента, пишет 24 Канал.

  • Его вес составляет 201 грамм, а толщина в закрытом состоянии достигает всего 8,75 миллиметра.
  • В свою очередь, iPhone Duo весит 254 грамма при толщине 11,3 миллиметра.

Внешний экран новинки от Apple имеет размер 13,7 сантиметра, а у конкурента этот показатель достигает 14 сантиметров.

Apple использовала титановый слой в конструкции внутреннего дисплея для предотвращения образования складки, однако она до сих пор заметна. Также американская компания обеспечила полную защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Корпус Samsung получил алюминиевую рамку и защиту по стандарту IP48.

Один из обозревателей, Начо Гроссо из издания OKDIARIO, ранее написал, что после использования Galaxy Fold 8 в течение всего лета он понял, что этот смартфон "не требует никаких особых компромиссов для повседневного использования".


iPhone Duo / Изображение Apple


iPhone Duo / Изображение Apple

Производительность, камеры и автономность

  • Внутри iPhone Duo работает новый 2-нанометровый чип Apple A20 Pro, тогда как Samsung Galaxy Fold 8 получил 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
  • Оба устройства имеют 12 гигабайт оперативной памяти в базовых версиях. Apple предлагает варианты хранилища объемом до 2 терабайт, а Samsung ограничивается 1 терабайтом, но предоставляет 16 гигабайт оперативной памяти в топовой модификации.
  • Производители отказались от отдельных телеобъективов в своих устройствах, оставив двойные модули. Устройство Samsung оснащено двумя камерами по 50 мегапикселей, а Apple использовала датчики по 48 мегапикселей.
  • Зарядка в iPhone Duo достигает мощности 60 ватт против 45 ватт у конкурента.
  • Также новинка Apple впервые поддерживает стилус Apple Pencil, тогда как Samsung Galaxy Fold 8, напротив, лишился поддержки фирменного карандаша.
  • Батарея Samsung имеет емкость 4 800 миллиампер-часов, а Apple обещает до 31 часа просмотра видео, не раскрывая данных о емкости.
  • Цена Samsung Galaxy Fold 8 начинается от 1 900 долларов, тогда как стоимость iPhone Duo стартует от 1 999 долларов.


Samsung Galaxy Fold 8 / Изображение Tech Advisor


Samsung Galaxy Fold 8 / Изображение PCMag

Операционная система iOS 27 дает пользователям возможность удобно работать с двумя приложениями одновременно, а Android 17 в составе One UI 9 поддерживает запуск до пяти окон и гарантирует семь лет регулярных обновлений.

Окончательный выбор покупателей будет зависеть от предпочтений в мобильной экосистеме и готовности переплачивать за премиальные материалы и бренд.