Самый лучший iPhone в 2026 году: вот какой телефон от Apple вам стоит купить

По состоянию на 2026 год основная линейка смартфонов Apple состоит из четырех ключевых моделей серии 17 и бюджетных вариантов предыдущих лет. Граница между базовыми и профессиональными версиями существенно размылась, что затрудняет выбор. В частности, стандартный iPhone 17 получил функции, которые ранее были прерогативой исключительно серии Pro.

Как найти оптимальный смартфон среди разнообразия предложений Apple?

Если для вас принципиально выбирать именно среди современной линейки, то наиболее рациональным выбором для большинства пользователей является базовый iPhone 17. Эксперты отмечают, что это устройство стало настоящей "золотой серединой", которая предлагает лучшее соотношение цены и мощности, пишет 24 Канал.

Смартфон оснащен экраном диагональю 6,3 дюйма с поддержкой технологии ProMotion, что обеспечивает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 герц. Это делает анимацию интерфейса Liquid Glass в новой iOS 26 чрезвычайно плавной

Кроме того, экран получил пиковую яркость 3000 нит и антибликовое покрытие, что облегчает работу на улице под прямыми солнечными лучами. Внутренняя память теперь начинается с 256 гигабайт, что является существенным шагом вперед по сравнению с прошлыми годами. За производительность здесь отвечает чип A19.

Цена на смартфон стартует от 799 долларов, хотя в Украине цена, очевидно, выше. Сейчас, например, его можно найти за 47 000 гривен, в модели, которые уже были в использовании, за 39 – 40 тысяч.

Для более требовательных

Для тех, кто ищет максимальную мощность, Apple предлагает модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Эти устройства построены на базе чипа A19 Pro.

Профессиональная линейка отличается усовершенствованной системой камер, где все три объектива (основной, сверхширокоугольный и телефото) имеют сенсоры на 48 мегапикселей. Модель Pro Max предлагает рекордную автономность – до 39 часов воспроизведения видео.

Одной из самых интересных функций стала селфи-камера Center Stage на 18 мегапикселей, которая благодаря квадратному сенсору позволяет делать горизонтальные снимки, держа телефон вертикально. Цена на эти модели колеблется от 64 000 до 74 000 гривен, в зависимости от объема памяти.

iPhone Air стоит отдельно, и не все понимают, кому он нужен

Отдельную нишу занял iPhone Air – самый тонкий смартфон в истории компании, толщина которого составляет всего 5.6 миллиметров, а вес – 165 граммов. Это устройство для тех, кто ставит дизайн на первое место.

Однако за элегантность приходится платить компромиссами: модель имеет только одну основную камеру на 48 мегапикселей, один динамик и менее выносливый аккумулятор. Его стоимость значительно больше, чем у базовой модели, но меньше, чем у топовых Pro.

Если для вас не принципиально поколение, вот на что обратите внимание

Если бюджет ограничен, стоит обратить внимание на iPhone 16E. Этот смартфон за 599 долларов предлагает чип A18 и поддержку Apple Intelligence, однако лишен технологии MagSafe, которая далеко не всем нужна, и имеет экран с более низкой частотой обновления в 60 герц.

Также в 2026 году актуальными остаются подержанные или восстановленные модели iPhone 15 Pro, которые до сих пор предлагают высокую производительность и титановый корпус по привлекательной цене. Многие обозреватели и блоггеры до сих пор называют именно его лучшим выбором в 2026 году, поскольку Apple в последние годы не предлагала ничего действительно революционного, что существенно отличало новые модели от iPhone 15 Pro.

Поэтому если вы не хотите переплачивать, обратите внимание именно на него, ведь он все еще предлагает достаточную мощность, актуальные камеры, материалы и операционную систему. Найти смартфон можно за 34 000 – 47 000 гривен.