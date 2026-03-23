Несколько ученых, связанных с исследованием НЛО, исчезли или погибли при схожих обстоятельствах

США всколыхнула серия загадочных инцидентов, в которых фигурируют специалисты в области аэрокосмических технологий, ядерного синтеза и биологии. В течение короткого промежутка времени несколько ученых бесследно исчезли или стали жертвами насильственных преступлений. Общие детали событий породили теории заговора и заставили искать скрытую связь между их деятельностью и государственной тайной.

Какие обстоятельства объединяют ряд резонансных событий в научной среде США?

Тревожная тенденция началась с исчезновения двух знаковых фигур, связанных с аэрокосмическими разработками. Генерал в отставке Уильям Нил Маккасланд, которому сейчас 68 лет, и 60-летняя инженер NASA Моника Хасинто Реза бесследно исчезли во время прогулок в горной местности на юго-западе страны, пишет Daily Mail.

Маккасланд ранее возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС США и имел доступ к ядерным секретам и данным о восстановленных технологиях неизвестного происхождения.

Реза была соавтором изобретения сверхпрочного сплава под названием Mondaloy, необходимого для создания космических аппаратов многоразового использования, пишет New York Post.

Интересно, что Маккасланд в свое время курировал группу, которая финансировала исследования Резы.



Моника Хасинто Реза / Фото Aerojet Rocketdyne

Генерал покинул свой дом 27 февраля, не взяв с собой ни телефона, ни кошелька, ни очков. Из снаряжения он имел только походные ботинки и револьвер 38-го калибра. Похожая история сложилась и с Моникой Резой, которая исчезла в июне 2025 года во время похода в национальном лесу Анхелес.

Несмотря на масштабные поиски с использованием тепловизионных дронов и собак, никаких следов этих людей не обнаружено. Особой таинственности добавляет тот факт, что через несколько дней после исчезновения Резы на одном из мемориальных сайтов появилась информация о ее смерти и проведении экологического захоронения, хотя тело так и не нашли. Эту страницу впоследствии удалили.



Генерал Уильям Нил Маккасланд / Фото U.S. Air Force

Это было только начало

Не менее шокирующими стали смерти еще трех ученых:

Физик Нуно Лурейро, который возглавлял Центр плазмы и термоядерного синтеза в Массачусетском технологическом институте, был убит в собственном доме в декабре 2025 года. Его исследования считались революционными и могли привести к созданию неисчерпаемого источника чистой энергии. Некоторые исследователи предполагают, что его работа с плазмой могла иметь отношение к технологиям передвижения аппаратов внеземного происхождения.

В феврале 2026 года жертвой нападения стал астрофизик Карл Гриллмайр, который изучал признаки жизни на планетах на расстоянии менее чем 160 световых лет от Земли. Его застрелили на собственном крыльце рано утром. Хотя полиция задержала подозреваемого, мотивы убийства до сих пор не разглашаются.

Третьим в этом списке стал 45-летний Джейсон Томас, специалист по химической биологии компании Novartis. Он исчез в декабре 2025 года, а его останки нашли только в марте следующего года в озере Кваннаовитт, сообщает People. Известно, что Томас переживал тяжелую психологическую травму после смерти обоих родителей, которые ушли из жизни почти одновременно. Перед исчезновением он оставил свои часы Apple Watch в почтовом ящике, а телефон и кошелек – дома.



Джейсон Томас, который исчез из своего дома в Массачусетсе в декабре 2025 года / Фото GoFundMe

Во всем есть закономерности

Конгрессмен Тим Берчетт откровенно заявляет о наличии четкой закономерности в этих событиях. Он критикует разведывательные службы за нежелание предоставлять информацию и считает, что правительство может скрывать факты об исследовании внеземных технологий, которыми занимались пропавшие ученые.

По словам политика, количество трагедий в очень специфических областях науки является слишком высоким, чтобы считать это простым совпадением. Он убежден, что промедление с расследованием позволило следам остыть, и теперь общество должно требовать правды о том, что на самом деле произошло с ведущими исследователями страны.