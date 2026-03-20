Что удалось обнаружить в самом центре ядерной руины?

Во время последней экспедиции, которая началась 5 марта 2026 года, операторы использовали крошечные микродроны для исследования первичной герметичной оболочки третьего реактора. Эти аппараты имеют чрезвычайно малые размеры - примерно 12 – 13 сантиметров в ширину и длину, а их вес составляет всего 95 граммов. Благодаря такой компактности дроны смогли маневрировать между обломками, поврежденным оборудованием и другими препятствиями, заполняющие внутреннее пространство после катастрофы, пишет Tech Xplore.

Кадры, полученные в ходе двухнедельной миссии, шокировали исследователей. На видео четко видно большую дыру в нижней части толстостенного стального контейнера, где раньше находилось активное ядро реактора. Рядом с этим отверстием зафиксировано коричневые и серые объекты, свисающие, как гигантские сосульки. Представители компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), которая руководит станцией, подтвердили, что эти наросты и отложения, вероятно, являются застывшими обломками расплавленного ядерного топлива, отмечает Associated Press.



Внутренняя часть реактора / Фото Electric Power Holdings Company/TEPCO/AP

Кроме визуального осмотра, дроны выполняли важную научную работу, собирая данные об уровне радиации. Полученные цифры и изображения позволили специалистам начать создание детальной трехмерной карты внутренней части третьего энергоблока, сообщило издание ABC News.

Это критически важно, поскольку детали внутреннего состояния реакторов оставались почти неизвестными в течение 15 лет после трагедии. Хотя в прошлом году специалистам удалось взять небольшие пробы топлива из второго реактора, полную картину разрушений удалось увидеть только сейчас.



Внутренняя часть реактора / Фото Electric Power Holdings Company/TEPCO

В каком состоянии сейчас станция?

Ситуация на станции остается сложной: по оценкам экспертов, в трех поврежденных реакторах до сих пор находится не менее 880 тонн расплавленного топлива, а уровень радиации там смертельно опасен для человека. Именно поэтому дистанционно управляемые роботы и дроны являются единственным способом исследования зоны аварии.

У TEPCO отмечают, что собранная информация станет базой для разработки стратегии полного удаления ядерных отходов. Однако специалисты предупреждают, что этот процесс является чрезвычайно трудоемким и может длиться не одно десятилетие.

Эта миссия стала значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими попытками. Почти 10 лет назад для осмотра третьего энергоблока использовали подводного робота, однако тогдашняя картинка была гораздо менее четкой и информативной. Современные технологии позволили увидеть даже разрывы в трубах и другие деформации структур, которые ранее были скрыты внутри герметичного корпуса. Теперь инженеры имеют гораздо больше данных для планирования дальнейших шагов по ликвидации последствий аварии, вызванной мощным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года.