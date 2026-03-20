Що вдалося виявити у самому центрі ядерної руїни?

Під час останньої експедиції, яка розпочалася 5 березня 2026 року, оператори використовували крихітні мікродрони для дослідження первинної герметичної оболонки третього реактора. Ці апарати мають надзвичайно малі розміри — приблизно 12 – 13 сантиметрів завширшки та завдовжки, а їхня вага становить усього 95 грамів. Завдяки такій компактності дрони змогли маневрувати між уламками, пошкодженим обладнанням та іншими перешкодами, що заповнюють внутрішній простір після катастрофи, пише Tech Xplore.

Дивіться також У Великому адронному колайдері виявили нову елементарну частинку

Кадри, отримані в ході двотижневої місії, шокували дослідників. На відео чітко видно велику дірку в нижній частині товстостінного сталевого контейнера, де раніше знаходилося активне ядро реактора. Поруч із цим отвором зафіксовано коричневі та сірі об'єкти, що звисають, наче гігантські бурульки. Представники компанії Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), яка керує станцією, підтвердили, що ці нарости та відкладення, ймовірно, є застиглими уламками розплавленого ядерного палива, зазначає Associated Press.



Внутрішня частина реактора / Фото Electric Power Holdings Company/TEPCO/AP

Окрім візуального огляду, дрони виконували важливу наукову роботу, збираючи дані про рівні радіації. Отримані цифри та зображення дозволили фахівцям почати створення детальної тривимірної карти внутрішньої частини третього енергоблока, повідомило видання ABC News.

Це критично важливо, оскільки деталі внутрішнього стану реакторів залишалися майже невідомими протягом 15 років після трагедії. Хоча минулого року фахівцям вдалося взяти невеликі проби палива з другого реактора, повну картину руйнувань вдалося побачити лише зараз.



Внутрішня частина реактора / Фото Electric Power Holdings Company/TEPCO

У якому стані зараз станція?

Ситуація на станції залишається складною: за оцінками експертів, у трьох пошкоджених реакторах досі знаходиться щонайменше 880 тонн розплавленого палива, а рівень радіації там смертельно небезпечний для людини. Саме тому дистанційно керовані роботи та дрони є єдиним способом дослідження зони аварії.

У TEPCO зазначають, що зібрана інформація стане базою для розробки стратегії повного видалення ядерних відходів. Проте фахівці попереджають, що цей процес є надзвичайно трудомістким і може тривати не одне десятиліття.

Ця місія стала значним кроком уперед порівняно з попередніми спробами. Майже 10 років тому для огляду третього енергоблока використовували підводного робота, проте тодішня картинка була набагато менш чіткою та інформативною. Сучасні технології дозволили побачити навіть розриви в трубах та інші деформації структур, які раніше були приховані всередині герметичного корпусу. Тепер інженери мають набагато більше даних для планування подальших кроків із ліквідації наслідків аварії, спричиненої потужним землетрусом та цунамі 11 березня 2011 року.