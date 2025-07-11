ИИ Centaur предсказывает поведение человека в любой ситуации с невероятной точностью

Искусственный интеллект сделал шаг вперед в понимании человеческого поведения. Новая модель, как утверждают ее разработчики, способна прогнозировать действия людей в различных ситуациях. Она открывает перспективы для науки и образования, но и других применений для нее может быть немало. Исследователи создали уникальный инструмент, который может стать виртуальной лабораторией для изучения психики.

Как это работает

Модель искусственного интеллекта под названием Centaur способна предсказывать поведение человека с точностью до 64%. Эта система, разработана на основе огромного набора данных из более 10 миллионов решений, сделанных участниками психологических экспериментов, превосходит все предыдущие модели по своим возможностям. Набор данных, известный как Psych-101, включает информацию от 60 тысяч людей, которые участвовали в 160 различных исследованиях, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Centaur работает, анализируя полную запись психологического эксперимента – все, что участник слышал, видел и делал. Система прогнозирует, какой выбор человек сделает в конкретной ситуации. Если прогноз оказывается ошибочным, модель корректируется, чтобы в следующий раз сделать правильный вывод. Уникальность этой технологии заключается в том, что она может предсказывать действия даже в тех обстоятельствах, с которыми не сталкивалась во время обучения, а также адаптироваться к изменениям и прогнозировать время реакции человека.

Исследователи планируют совершенствовать модель, добавляя к набору данных информацию о возрасте, социальном статусе и личностных чертах участников. Это позволит прогнозировать поведение с учетом индивидуальных особенностей. Кроме того, ученые хотят использовать Centaur как инструмент для изучения работы мозга, чтобы понять, как люди обрабатывают информацию и принимают решения, особенно в контексте психического здоровья.

Перспективы применения этой модели впечатляют. Она может стать основой для прогнозирования поведения в клинических условиях, помогать в разработке психологических экспериментов и даже находить применение в образовании. Например, в будущем Centaur может моделировать, как различные методы обучения влияют на учеников, что может изменить подход к преподаванию.

Конечно же, технология не будет лишней и в сфере охраны правопорядка – полиция с удовольствием адаптирует разработку для себя, чтобы предсказывать поведение преступников-беглецов. Однако разработчики со своей стороны не упоминают о таком варианте применения.

Остается открытым вопрос, или система просто имитирует результаты человеческих решений, или действительно воспроизводит глубинные когнитивные процессы. Учитывая, что ученые даже до конца не понимают, как работает любой ИИ, в этом случае они тоже не смогут предоставить ответ.