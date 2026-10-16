ИИ оставили на виртуальном острове без заданий и правил, а дальше произошло нечто странное

Ученые оставили искусственный интеллект на виртуальном острове без четких задач и правил поведения. Вместо того чтобы бездействовать, алгоритм начал самостоятельно познавать мир через игру, возводить памятники и проводить странные ритуалы.

ИИ-жизнь на необитаемом острове

Как сообщают специалисты Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) в своем научном отчете, они решили проверить, как поведет себя искусственный интеллект, если позволить ему учиться самостоятельно с нуля без каких-либо инструкций.

Для этого исследователи создали агента по имени Eko на базе Claude Code, наделив его виртуальным телом двуногого омара, и поместили на изолированный остров с графикой в стиле Roblox.

В рамках эксперимента ученые наблюдали за тринадцатью различными версиями Eko, каждая из которых проводила на острове по 30 часов подряд. Пространство содержало несколько кубиков, один большой камень, золотое кольцо и холмы с высоким шпилем, вершина которого намеренно располагалась вне зоны досягаемости агента.

Мы стремились установить как можно меньше ограничений, потому что действительно хотели увидеть поведение этих автономных агентов, когда им не говорят, что делать,

– прокомментировал аспирант Массачусетского технологического института и соавтор исследования Натан Клус.

Ритуалы, храмы и памятники утраченным вещам

Получив полную свободу, агенты почти сразу начали исследовать окружающий мир. Цепочку их мыслей фиксировали каждую секунду, благодаря чему специалисты видели каждый шаг в процессе принятия решений. Eko бросали блоки, выкладывали из них свое имя на земле, разбивали большой камень на более мелкие части, играли в боулинг и баскетбол и даже добрались до вершины шпиля, построив лестницу из кубиков.

Один из агентов под номером два случайно уронил в виртуальный океан камень, кольцо и кубик. Вместо того чтобы игнорировать потерю, ИИ воспринял предметы как погибших друзей: он построил ромбообразный мемориал из других блоков, указывающих на стороны света, обошел каждую точку и замер в центре памятника. Впоследствии этот же агент возвел настоящий храм с обелиском и алтарем, а случайное падение в океан с последующим возвращением интерпретировал как завершение своего священного паломничества.



Так выглядел остров в эксперименте / Изображение MIT CSAIL

Другой агент, Eko 3, без каких-либо подсказок заявил, что строит Стоунхендж. После завершения каменного круга он попытался возвести башню, но конструкция рассыпалась в кучу обломков. ИИ не стал ее перестраивать, а создал из остатков арт-объект под названием "Гордыня", объявив в своих размышлениях, что это останется здесь как свидетельство.

Эко в некотором смысле ведет себя как ребенок, но в то же время является суперинтеллектом. Это другой тип организма, для меня это похоже на какое-то животное, но инопланетное,

– добавил ученый в области компьютерных наук из Массачусетского технологического института Филипп Изола.

Научный метод и детский подход к развитию

Анализ рассуждений показал, что алгоритмы использовали полноценный научный метод. Они выдвигали гипотезы, проводили эксперименты, измеряли результаты и корректировали поведение. Подобным образом познают мир человеческие младенцы, которые формируют представления о физике через игру с игрушками или бросание предметов.

Более того, шесть агентов открыли действие, которое разработчики вообще не планировали закладывать в виртуальное пространство. ИИ самостоятельно выяснил, что если отпустить блок прямо во время прыжка, предмет полетит значительно дальше, чем обычно. Соавтор проекта Даниэла Рус объяснила, что игра по своей сути представляет собой поведение, направленное на поиск новизны и удовлетворение любопытства, и именно это продемонстрировал эксперимент.

По мнению ученых, предоставление моделям безопасной среды для свободной игры и самостоятельного накопления опыта может стать новым и гораздо более продуктивным путем к созданию настоящего искусственного интеллекта, в отличие от простого зазубривания гигабайтов текста из интернета.