Искусственный интеллект упрощает поиск уязвимостей в программном обеспечении и помогает хакерам проводить более сложные атаки. В то же время компании все чаще используют ИИ для написания кода, который сам по себе может создавать новые проблемы.

Искусственный интеллект меняет правила кибербезопасности. Инструменты на основе ИИ позволяют находить уязвимости в сайтах, программах и подключенных к интернету устройствах значительно быстрее, чем раньше. Из-за этого для проведения сложных кибератак теперь требуется меньше специальных знаний и ресурсов. Об этом пишет Cnet.

Как искусственный интеллект упростил работу хакеров

Об этом говорится в материале CNET, автор которого пообщался со специалистами по кибербезопасности. Они отмечают, что современные модели ИИ могут автоматически анализировать программный код, находить ошибки и помогать использовать их для атак.

Раньше подобная работа могла требовать команды опытных хакеров и длительной подготовки. Теперь часть этих задач способен выполнять один человек с помощью ИИ и специальных программных инструментов.

Адам Майерс, старший вице-президент по противодействию киберугрозам компании CrowdStrike, назвал октябрь "Черным октябрем", а ноябрь – "Еще более черным ноябрем". По его словам, ситуация с кибербезопасностью пока не улучшается. Одним из примеров новой угрозы стал инструмент Artex, который злоумышленники используют для автоматизации хакерских операций. На прошлой неделе ФБР даже опубликовало предупреждение об этой угрозе.

Майерс рассказал, что во время атак на большие южнокорейские банки в сентябре и октябре злоумышленник, по всей видимости, использовал Artex. По оценке CrowdStrike, это был 26-летний гражданин Китая. После похищения персональных данных он якобы обратился к ИИ с вопросом, как продать информацию через Telegram. "Теперь любой может стать хакером уровня государственных киберподразделений, просто используя этот инструмент", – заявил Майерс.

Почему ИИ создает новые проблемы для программного обеспечения

Искусственный интеллект не только помогает находить старые уязвимости, но и может создавать новые. Компании все активнее используют ИИ для написания программного кода, сокращая команды разработчиков и передавая моделям часть их работы.

Проблема заключается в том, что код, созданный искусственным интеллектом, не обязательно безопасен. Он может работать должным образом, но содержать ошибки, которые остаются незамеченными, особенно если его не проверяют опытные инженеры.

Райан Маккерди, вице-президент по маркетингу компании Liquibase, специализирующейся на безопасности баз данных, обращает внимание на еще один риск. Компании могут поручать написание и выпуск программного обеспечения младшим разработчикам, полагаясь на ИИ вместо опыта старших инженеров.

В то же время автоматизированный поиск уязвимостей привел к резкому увеличению количества выявленных проблем. По данным Национальной базы уязвимостей США (National Vulnerability Database), в октябре 2026 года было зарегистрировано более 17 тысяч записей CVE – идентификаторов известных уязвимостей и угроз безопасности. В ноябре их количество уже превысило 10 тысяч. Для сравнения: в октябре 2025 года было зафиксировано менее 5 тысяч.

Это явление специалисты называют "вулнпокалипсисом" (vulnpocalypse) – масштабным обнаружением ранее неизвестных уязвимостей программного обеспечения. Под угрозой оказались не только сайты и компьютерные программы. ИИ может помочь исследовать даже программное обеспечение устройств, не имеющих открытого исходного кода. Речь идет, в частности, о холодильниках, системах "умного дома" и оборудовании магазинов.

Мэтт Вайкгаус, генеральный директор компании Finite State, занимающейся безопасностью подключенных устройств, приводит пример холодильного оборудования супермаркетов. Если злоумышленник получит контроль над такими системами, он сможет изменять температуру камер хранения продуктов. В одном из случаев в Швеции после кибератаки температура в морозильных камерах супермаркета поднялась до 50 градусов по Цельсию.

Смогут ли компании справиться с новыми угрозами

Разработчики ИИ пытаются помочь специалистам по кибербезопасности опережать злоумышленников. Anthropic, OpenAI и Google развивают проекты Project Glasswing, Daybreak и Fairwind соответственно. Они предоставляют специалистам доступ к мощным моделям для поиска уязвимостей и устранения проблем до того, как ими воспользуются хакеры.

Однако скорость выявления угроз уже создает проблемы для компаний. Если раньше критическое обновление безопасности можно было тестировать в течение недели, прежде чем устанавливать на рабочие системы, то теперь промедление может позволить злоумышленникам воспользоваться уязвимостью.

Об этом заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время саммита DealBook. По его словам, исправления иногда приходится внедрять почти сразу после появления, что само по себе создает риск нестабильности систем.

Кроме того, обновления не всегда проходят без проблем. Иногда попытка устранить одну уязвимость приводит к новым сбоям. Именно с обновлениями программного обеспечения связывают часть недавних масштабных перебоев в работе цифровых сервисов.

Гэри Барлетт, технический директор по государственному сектору компании Illumio, считает, что пользователи должны требовать от компаний более высоких стандартов защиты персональных данных. Пока что эксперты прогнозируют период адаптации продолжительностью примерно два года. Мэтт Вайкгаус считает, что благодаря массовому выявлению и устранению уязвимостей программное обеспечение может стать в разы безопаснее уже в течение следующих одного-двух лет.

Для обычных пользователей главная рекомендация остается прежней – регулярно устанавливать обновления операционной системы и программ. А компаниям придется не только быстрее исправлять ошибки, но и тщательнее проверять код, созданный с помощью искусственного интеллекта.