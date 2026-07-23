Математический триумф машин: ИИ впервые показал абсолютный результат на олимпиаде

Мир стал свидетелем исторического момента в развитии технологий. На последней Международной математической олимпиаде искусственный интеллект продемонстрировал возможности, которые ранее считались исключительно прерогативой человека. Это достижение поднимает новые вопросы о будущем интеллектуальных соревнований.

Математический Эверест покорен

Интеллектуальные границы между человеком и машиной продолжают стираться с ошеломляющей скоростью. В этом месяце китайские технологические гиганты Huawei и Xiaohongshu объявили, что их модели искусственного интеллекта достигли абсолютного результата в 100% по задачам Международной математической олимпиады (IMO). Это соревнование считается самым престижным в мире для юных математиков, и до сих пор идеальный результат был редким достижением даже для самых талантливых представителей человечества, пишет Tech Xplore.

В этом году в турнире, который проходил в Шанхае, приняли участие 666 претендентов из разных стран мира. Все они – молодые люди в возрасте до 20 лет, прошедшие жесткий отбор в своих странах. Несмотря на чрезвычайно высокий уровень подготовки участников, лишь семь человек смогли набрать максимальные 42 балла по результатам официального зачета. Теперь к этой элитной группе присоединились и алгоритмы.

Кто стоит за цифровым прорывом?

Компания Huawei представила свою систему под названием Celia, которая продемонстрировала всесторонние способности к решению сложных задач в различных областях математики. В то же время модель dots-note-3.0 от Xiaohongshu (международное название RedNote) участвовала в таком испытании впервые и сразу показала максимальный результат.

Мы в восторге от этого результата, поскольку получить идеальный балл на IMO чрезвычайно сложно,

– прокомментировал представитель компании Xiaohongshu.

Разработчики подчеркнули, что ранее большие языковые модели никогда не демонстрировали идеального результата в рамках официального процесса оценки. Чтобы обеспечить чистоту эксперимента, технологическим компаниям задания предоставили только после того, как их решили люди.

Условия были строгими: ИИ должен был предоставить решение в течение четко оговоренного времени без какого-либо вмешательства со стороны человека. Полученные результаты передали организаторам IMO для проверки по тем же критериям, что и работы живых участников.

Стремительная эволюция алгоритмов

Путь искусственного интеллекта к математическому Олимпу был невероятно коротким. Еще в 2024 году модель от Google достигла уровня серебряной медали, сумев решить четыре из шести задач. В 2025 году системы от Google и OpenAI уже претендовали на золотые награды по количеству баллов, однако они все равно уступали пяти лучшим участникам-людям, набравшим максимальное количество баллов. Сегодня же ситуация изменилась коренным образом.

Диди Дас, партнер американской инвестиционной фирмы Menlo Ventures, провел собственное тестирование четырех передовых моделей на задачах этого года. Результаты оказались идентичными: системы от OpenAI, Anthropic, стартапа Axiom Math, а также модель Kimi K3 от китайской Moonshot AI набрали 42 балла из 42 возможных.

Пределы искусственного интеллекта официально вышли далеко за рамки математики IMO,

– заявил партнер американской инвестиционной фирмы Menlo Ventures Диди Дас.

Такой прогресс указывает на то, что ИИ перестал быть просто инструментом для быстрых вычислений или поиска информации. Современные модели осваивают логику, абстрактное мышление и способность к построению сложных доказательств.

Если раньше считалось, что олимпиадная математика требует творческой искры, недоступной коду, то нынешние результаты заставляют пересмотреть эти убеждения. Это открывает путь к использованию искусственного интеллекта в серьезных научных исследованиях, где он сможет помогать ученым проверять сложные гипотезы или даже открывать новые математические закономерности, которые ранее оставались за пределами человеческого понимания.