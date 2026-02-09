Мессенджеры в эпоху ИИ: что ждет самый востребованный инструмент нашего времени

Мессенджеры стремительно выходят за пределы привычного общения. Они уже не просто передают слова или голос, а постепенно берут на себя роль цифровых помощников, способных анализировать контекст, предлагать решения и действовать вместо пользователя. Искусственный интеллект становится ключевым фактором этой трансформации.

Как мессенджеры становятся нашим центром управления?

В начале февраля Rakuten Viber объявил о запуске ИИ-ассистентов прямо в приложении мессенджера. Эти 5 новых специализированных чатов собраны в отдельной папке в списке чатов, а каждый ИИ-ассистент посвящен конкретной задаче – справочник, компаньон, повар, коуч и редактор. Теперь 24 Канал получил комментарий от Надава Мельника, CPO Rakuten Viber, в котором он подробно рассказал о том, как компания видит мессенджеры в эпоху ИИ.

ИИ-ассистенты – часть долгосрочных инвестиций Rakuten Viber в функции на базе искусственного интеллекта, имеющие целью упростить общение и сэкономить время пользователей. Они доступны на iOS, Android и в десктопной версии Viber. Специальная папка с ассистентами уже появилась в мобильных приложениях. Взаимодействие с ИИ-ассистентами максимально естественно и ничем не отличается от взаимодействия с любыми чат-ботами. Ассистенты сами предлагают варианты ответа для типичных ситуаций. Таким образом ИИ помогает упростить ежедневные дела:

ИИ-справочник – универсальный помощник для поиска информации, объяснения сложных тем и быстрого исследования.

ИИ-компаньон – собеседник для советов, поиска идей и решения бытовых дилемм.

ИИ-повар – кулинарный помощник, который поможет с меню и рецептами.

ИИ-коуч – ассистент для поддержки эмоционального состояния и саморефлексии.

ИИ-редактор – помощник, что поможет перефразировать и усовершенствовать текст сообщения.

Компания и в дальнейшем планирует внедрять новые возможности, чтобы ИИ еще больше помогал в ежедневной коммуникации в приложении. Это также является частью инициативы Rakuten Group под названием Triple 20. Ее цель – на 20% повысить эффективность маркетинга, операционной деятельности и клиентского сервиса благодаря ИИ.

Представьте мир, где вы получаете сообщение в мессенджере, которое информирует о гневном письме от руководителя. Оно же предоставляет полный итог письма, необходимый контекст и готовые варианты ответа. И все это – просто в вашем мессенджере, остается только подтвердить отправку. Если бы несколько лет назад кто-то сказал, что мы будем отдавать команды искусственному интеллекту через мессенджер, мы, наверное, только вежливо улыбнулись бы, считая это диким научно-фантастическим сценарием,

– говорит Надав Мельник.

Но это уже происходит сегодня, даже быстрее, чем кто-либо ожидал. Инструмент, который когда-то был просто средством отправки текстовых или голосовых сообщений, превращается в умный командный центр, который управляет все большим количеством аспектов нашей жизни.

Мессенджеры, вроде WhatsApp, Viber и Telegram, которые являются одними из основных приложений в нашей повседневной жизни, перестают быть исключительно платформами для общения. Коммуникация с большими языковыми моделями (LLMs), выполнение сложных задач, получение информации в режиме реального времени и даже создание контента – все становится возможным через интуитивно понятный интерфейс чата благодаря интеграции ИИ.

Так как происходит эта революция во взаимодействии с технологиями и в чем настоящая ценность ИИ для мессенджеров?

Соревнование за лидерство: каждое приложение стремится стать помощником с ИИ

Главный директор по продуктам Rakuten Viber говорит, что пока мы все заняты тестированием новых инструментов для генерации видео и фото, мессенджеры погружены в конкретную борьбу в сфере искусственного интеллекта. WhatsApp уже интегрировал Meta AI в чаты в некоторых странах, чтобы пользователи могли пригласить искусственный интеллект к разговору, задавать ему вопросы и проверять факты. Кроме того, существуют сторонние интеграции, которые позволяют пользователям выполнять сложные задачи только с помощью текста.

Telegram, вероятно, начал сотрудничество с Grok от xAI, о чем мы слышали несколько интересных слухов в 2025 году, хотя пока не получили готовой функции. Меньшие платформы так же спешат догнать лидеров.

Почему ответ очевиден: платформа, которая станет центральным коммуникационным хабом, также будет формировать поведение пользователей. Бронирование, покупки, координация – все это будет происходить через мессенджер, с минимальными усилиями со стороны пользователя.

От месседжинга до панели управления всеми задачами

Будущее цифрового взаимодействия заключается в слиянии ИИ и автоматизированных рабочих схем, известных как МСР (Model Context Protocol – Протокол контекста модели). Представьте: вы отправляете сообщение: "Встретимся во Львове в эти выходные?". За кулисами система на основе ИИ понимает ваше намерение и проактивно предлагает билеты, отели и развлечения, а если поездка состоится за границу, напомнит обновить паспорт, если срок его действия подходит к концу.

Таким образом обычное сообщение запускает вашего невидимого помощника, который понимает контекст, принимает решение и совершает реальные действия в соответствии с вашими предпочтениями.

Это не какая-то далекая фантазия. Мы уже видим ИИ-ассистентов, которые понимают сложные контексты, управляют функциями в различных приложениях и устанавливают напоминания на основе ваших потребностей. Очень скоро чаты будут не только об общении – они превратятся в командный центр, где ИИ сможет превратить сообщение на план путешествия, список покупок или расписание занятий,

– предполагает Надав Мельник.

Этот сдвиг изменит способ нашего взаимодействия с технологиями и окружающим миром, добавляет директор. Вместо того чтобы тыкать меню и кнопки, мы будем говорить так же, как и обычно. Но теперь ИИ будет слушать, понимать, что нам нужно, и упрощать выполнение задач еще до того, как мы сами соберемся их сформулировать для ассистента. Эти системы будут изучать наши предпочтения, адаптироваться к нашему поведению и предлагать персонализированный опыт. Это гигантский скачок в будущее, где технологии станут прозрачными и естественно встроенными в повседневную жизнь.

Развлечений уже недостаточно

Хотя нам очень весело наблюдать, как ИИ пишет любовные стихи или генерирует стикеры с вашим любимцем, такие развлечения не являются движущей силой долгосрочного внедрения ИИ, если сосредоточиться на реальных потребностях пользователей. Люди в первую очередь стремятся к настоящей ценности той или иной технологии, а не лишнего шума. Они хотят решать реальные проблемы, оптимизировать процессы и, самое главное, экономить время и энергию.

Поэтому настоящие вопросы, которые должны ставить себе технологические компании, особенно разработчики ИИ, такие: "Как это помогает пользователям экономить время?" и "Как это упрощает что-то сложное?". Все остальное – это дополнительные "плюшки", а не необходимость.

Если ваш продукт не решает основную проблему или не приносит значительного улучшения, он потеряет актуальность, как только пройдет новизна. Настоящая инновация заключается в том, чтобы ИИ стал полезным и эффективным элементом нашей жизни, а не просто игрушкой,

– отмечает Мельник.

А что же насчет приватности?

Как и всегда, приватность – это один из главных вопросов, который ставят пользователей в случае ИИ-технологий. Сегодня инструменты искусственного интеллекта становятся для нас и психологом, и врачом, дружеским собеседником, и коллегой в рабочих процессах. Порой, они знают о нас больше, чем мы когда-либо рассказывали любому человеку.

Независимо от того, какой продукт вы используете, действительно важным является приверженность компании принципам приватности. Вот почему, выбирая такой продукт, критически важно понимать его уровень прозрачности. Viber отмечает, что для него сквозное шифрование является ключевой ценностью. Это означает, что команда мессенджера и никакие третьи лица не имеют доступа к сообщениям и звонкам пользователей, даже если бы захотели.

Что такое сквозное шифрование Это метод защиты данных, при котором сообщение шифруется на устройстве отправителя и может быть расшифровано только на устройстве получателя. Каждый пользователь получает пару криптографических ключей: открытый (публичный) и закрытый (приватный) - открытые ключи используются для шифрования данных, а закрытые ключи хранятся только на устройствах пользователей и нужны для расшифровки. Когда вы отправляете сообщение, оно шифруется на вашем устройстве с помощью криптографического алгоритма, затем передается через интернет в зашифрованном виде, и даже если кто-то его перехватит при передаче через серверы или роутеры, прочитать содержание будет невозможно без секретного ключа получателя.

Rakuten Viber объединяет сотни миллионов пользователей в сфере обмена сообщениями, звонков, бизнес-каналов и корпоративных решений. Команда создала основу, которая объединяет потребительскую деятельность пользователей в экосистеме Viber.

Теперь ИИ ускоряет эту стратегию. Цель – сделать платформу более эффективной, собрав вместе общение, продажи и управление задачами, сохраняя при этом приватность данных.

Так, каким будет это будущее с ИИ в мессенджерах?

Учитывая темпы развития ИИ-технологий, не стоит удивляться, если уже в ближайшие годы ваш GPS заранее будет знать, куда ехать, если кто-то попросит вас в мессенджере купить молоко. Приезжая в магазин, товар уже будет ждать вас, потому что ИИ сам оформит заказ и оплатит его. Вам даже напомнят время закрытия магазина, чтобы вы успели вовремя.

Что же останется нам? Только наслаждаться новым уровнем комфорта.