Более половины ученых уже используют ИИ – для чего именно и почему им это запрещают делать

Более 50% исследователей использовали инструменты искусственного интеллекта при рецензировании научных статей. Об этом свидетельствует опрос издательской компании Frontiers, в котором приняли участие около 1 600 академиков из 111 стран. Почти четверть респондентов отметили, что за последний год начали пользоваться ИИ для peer review чаще. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Frontiers.

Как и зачем ученые применяют ИИ при рецензировании?

Эти данные подтверждают предположения, которые давно обсуждались в научном сообществе, ввиду широкого распространения инструментов на основе больших языковых моделей, в частности ChatGPT. Директор по вопросам исследовательской добропорядочности Frontiers Елена Викарио отмечает, что важно открыто признать факт использования ИИ в рецензировании. В то же время она отмечает, что многие ученые применяют такие инструменты вопреки внешним рекомендациям не загружать неопубликованные рукописи в сторонние сервисы.

Некоторые издатели, в частности Frontiers, позволяют ограниченное использование ИИ при рецензировании, но требуют обязательного раскрытия такой практики. Как и большинство других научных журналов, Frontiers запрещает загрузку неопубликованных материалов на сайты чат-ботов из-за рисков нарушения конфиденциальности, утечки чувствительных данных и угрозы интеллектуальной собственности авторов.

Как пишет журнал Nature, издателей призывают адаптировать политики к новой реальности, в которой использование ИИ в научном издательстве становится нормой. Компания уже запустила собственную внутреннюю AI-платформу для рецензентов во всех своих журналах. По словам Викарио, применение искусственного интеллекта должно происходить ответственно, с четкими правилами, человеческой ответственностью и надлежащим обучением.

В издательстве Wiley поддерживают идею активной коммуникации относительно лучших практик, в частности требований к прозрачности и раскрытию использования ИИ. В то же время представитель компании отметил, что предыдущий опрос Wiley показал относительно низкий уровень заинтересованности и уверенности исследователей в применении ИИ именно для рецензирования, и в портфеле издателя нет данных, которые бы этому противоречили.

Опрос Frontiers также детализирует, как рецензенты применяют AI-инструменты. 59% из тех, кто использует ИИ, привлекают его для помощи в написании текстов рецензий. Еще 29% применяют его для обобщения содержания рукописей, поиска пробелов или проверки ссылок. 28% используют ИИ для выявления возможных нарушений, в частности плагиата или дублирования изображений.

Параллельно некоторые ученые сами проверяют возможности языковых моделей в этой сфере. Инженер-исследователь Мим Рахими из Университета Хьюстона провел эксперимент, в котором протестировал, способна ли модель GPT-5 качественно прорецензировать статью Nature Communications, соавтором которой он является. Он использовал несколько сценариев – от простых запросов до сложных настроек с дополнительными материалами. Сравнение с реальными рецензиями показало, что ИИ хорошо имитирует структуру и стиль рецензий, но не предоставляет глубокого конструктивного анализа и допускает фактические ошибки. Самые сложные подсказки даже ухудшили результат. Другие исследования также свидетельствуют, что AI-рецензии часто напоминают человеческие, но уступают по уровню детальной критики.

Кто стоит за украинским ИИ?

AI HOUSE вместе с Министерством цифровой трансформации Украины представили обновленное исследование "AI-таланты Украины: опыт, вызовы и видение будущего", посвященное тем, кто развивает искусственный интеллект в стране. Это уже второй большой срез украинского ИИ-рынка, который описывает структуру сообщества, его навыки, карьерные траектории и взгляд на будущее технологии.

За почти два года количество украинских AI-специалистов выросло с 5 200 до примерно 6 100 человек (с учетом возможной погрешности около 5%). Половина опрошенных работает с AI не менее трех лет, что свидетельствует о переходе сообщества от этапа экспериментов к более зрелой индустрии. Спрос на специальность растет как среди мужчин, так и среди женщин: в сфере уже около тысячи специалисток, причем заметная часть из них лишь недавно перешла в AI. В то же время фиксируется и миграция кадров: примерно 20% украинских ИИ-специалистов сейчас работают за рубежом, из них несколько процентов выехали в течение последнего года.